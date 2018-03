Cortes de suministro de Aguakan, fuera de la ley

Ariel Velázquez/ Diario Laverdad Cancún.- La organización no gubernamental (ONG), “Agua para todos”, precisó que luchan por modificar el artículo 81 de la ley estatal de agua potable y alcantarillado, para que la empresa concesionaria Aguakan, no pueda cortar el servicio, “pues es anticonstitucional”. Su representante Esquivel Cruz, afirmó que el artículo 4to. Constitucional conforme a la última modificación del 8 de febrero de 2012, precisa que: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.” De ahí que han propugnado ante el Congreso del Estado que se realice dicha modificación desde el inicio de la presente XL Legislatura, y esperan que “pronto”, se logre, ya que incluso, según les informaron, “se espera su pronta aprobación y publicación en el Periódico Oficial”. Externó que esto se está promoviendo en redes sociales y que pronto de no encontrar respuesta positiva, tendrán que salir a las calles a manifestarse en contra de la concesionaria Aguakan, ya que es la responsable de aplicar dichos cortes de suministro. La ONG, que encabeza el dirigente Esquivel Cruz, dijo que Aguakan se ha visto incompetente y omisa ante el problema de mejorar el alcantarillado lo que provoca severas inundaciones cada vez que llueve, pese a que cobra mensualmente un 35% en las 330 mil cuentas cautivas que tiene por concepto de drenaje. Esto es parte de los señalamientos por negligencia, incapacidad, mala calidad en las obras y cobros indebidos por parte de la ciudadanía en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres y Puerto Morelos, contra la empresa. Ante esto, la empresa Aguakan optó por judicializar desde noviembre del año pasado su relación con el Gobierno del Estado y deposita ante un juzgado de la Ciudad de México el dinero por concepto de la contraprestación por la concesión, que le deja ingresos por dos mil millones de pesos al año, expuso Esquivel Cruz. La empresa entregó mil 80 millones al gobierno de Roberto Borge para la ampliación por 30 años más de su concesión, así como para tener como clientes cautivos a los habitantes de Solidaridad, Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos y sobre todo los negocios y centros de hospedaje de los cuatro municipios. Por su parte la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), informó que trabaja en la cancelación de la concesión de la empresa privada ya que no cumple con los requerimientos establecidos en la misma. Gerardo Mora su titular, destacó que dicha empresa realiza obras sin aval de CAPA, como en Puerto Morelos, por lo que podrían ser sancionados. “No lo avalamos, no porque la gente no lo merezca, sino por no saberse si está apegado a la normativida”, acotó. Dijo que se sancionará “sin temblarnos la mano, ya que la ley no se negocia”,

