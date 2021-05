Corrupción y errores tienen hartos a los benitojuarenses: Isacc Janix

La corrupción, las decisiones erróneas y el no atender los reclamos ciudadanos han provocado un hartazgo ciudadano que tienen a los habitantes de Cancún a punto de la toma de decisión de un nuevo gobierno con una visión diferente, señala el candidato a la presidencia municipal en Benito Juárez de Fuerza por México, Isacc Janix Alanís.

El abanderado del partido rosa anticipa que los habitantes de la ciudad ya no tienen tiempo para ensayos. Los ciudadanos solo tendrán dos opciones el próximo seis de julio para elegir…la continuidad con un gobierno corrupto que no les ha cumplido o, un cambio en un proyecto joven y diferente.

Asegura el candidato de Fuerza por México, Isacc Janix que la corrupción y el desinterés harán que los cancunenses tomen decisiones importantes el seis de junio

De visita en las instalaciones de La Verdad, el candidato señala que desde su incursión en la política se fijó una sola meta, servir a los benitojuarenses y hacer todo lo que esté a su alcance para ayudar al recate de la marginación y el abandono a la ciudad; tarea que sin embrago no ha sido fácil pues ser oposición complica el poder avanzar en estas tareas.

JanixAlanis es hoy día, el único candidato a la presidencia municipal en Benito Juárez originario de Cancún. De sólo 39 años de edad, recuerda no haber podido concluir sus estudios profesionales, tras el paso del huracán Wilma, el cual generó en su vida: el tener que abandonar su carrera por el cierre de la escuela donde cursaba sus estudios y una grave crisis económica que impidió a su familia poder continuar pagándole sus estudios.

De mirada franca, abierto a la charla y atento a las preguntas para responder con especial estrategia, Isacc Janix demuestra el porque es un maestro del deporte ciencia -ajedrez-, mide sus respuestas, calcula el impacto y el sentido de las mismas, pero espacialmente mueve las palabras hasta donde sabe sus movimientos pondrán en aprietos al contrario.

Jaque a la corrupción

En su segunda incursión oficial en política, Isacc Janix Alanís recuerda sus inicios en esta actividad, en la que reconoce que ha tenido que aplicar estrategias para salir adelante y mantenerse vigente, pero sobre todo moverse con inteligencia para dejar de ser independiente y sumarse a un proyecto político joven, pero grande al mismo tiempo como lo es Fuerza por México.

Desde chavo me dedique a trabajar -rememora-, a aportar para la economía de la familia en vez de continuar con los estudios, sobre todo por la crisis que nos dejó el paso del huracán Wilma y, que me obligó a dar clases de ajedrez…”tuve entonces la oportunidad de representar al país en dos mundiales de ajedrez, soy el único maestro nacional titulado en el estado”, recuerda.

Pero la práctica y los conocimientos en el llamado deporte ciencia le han favorecido, sobre todo cuando se aplica el conocimiento del ajedrez en política…”ahora le vamos a dar jaque mate a la corrupción”, señala mientras esboza una sonrisa y anticipa que con sus acciones, su campaña y su trabajo…”ya tenemos en jaque a varios”.

El abanderado del partido rosa ve difícil un recate del municipio, con las mismas estrategias que durante los últimos tres años se han implementado y, afirma que hacerlo sería el acabose, lo que llevaría a Cancún a ser el segundo destino que cae por el tema de la corrupción e inseguridad.

Estima impermisible que eso ocurra, no se puede permitir expone, que se continúe el trabajo así, es momento dice, de que los que no habían participado en política lo hagan y ayuden a rescatar al municipio y a sacar adelante al destino turístico.

El candidato asegura que gran parte del fracaso del municipio nace de la corrupción, desafortunadamente afirma, los interés de un grupo de personas han hecho que los dineros no lleguen a donde deben llegar, las direcciones municipales no han recibido los recursos como se debe y eso retrasa la atención a la población.

Deja en calro que ya no se puede esperar a que todo cambie, si las instituciones no están debidamente hechas y no hay un canal de comunicación entre el secretario y los trabajadores, “lo importante es que cuando demostremos que se pueden hacer las cosas de manera diferente, las cosas van a cambiar si llegamos al gobierno”, adelanta.

Dinero a la basura

Janix Alanos considera que 360 millones de pesos invertidos en el área de Comunicación Social -prensa-, del gobierno en turno es una suma exagerada para imagen de la autoridad, puesto que con éstos recursos se podrían haber logrado muchas cosas a favor de los benitojuarenses.

En este sentido asegura, que ha faltado transparencia en el manejo del presupuesto, y éste es un tema que va de la mano de la corrupción…”no podemos como benitojuarenses permitir que se decida que va a haber un recurso de 120 millones de pesos anuales dedicados a la prensa, cuando el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) recibe a tercera parte de ese dinero”, critica

Y abunda que no puede permitirse que se destinen 10 millones de pesos para pagarle a asesores cuando en medio de la pandemia hay gente que no tiene empleo, que busca una oportunidad de trabajo y no son escuchados por las autoridades.

Agrega además que no se puede permitir que un grupo de personas decidan por el beneficio de otros grupos que no son los de la mayoría de esta ciudad…”en este gobierno, evidentemente se ha mentido, se ha traicionado y se ha robado”, sostiene.

Y aclara que sus señalamientos no son una denuncia formal, las denuncias en su momento afirma que ya las hizo como regidor, labor en la que no ha sido fácil ser oposición, donde se rema contracorriente y se tiene que cabildear para poder obtener recursos o aprobaciones a proyectos que beneficien a la población.

“Te voy a comentar algo que hemos vivido como oposición, me costó trabajo que se invirtieran 20 millones de pesos para los bomberos de la ciudad, porqué, porque mis iniciativas que solo debían llevan tres meses, se llevaron años”, lamenta.

Menciona que para poder lograr esto a favor de los bomberos, tuvo que sortear y medio acceder a otras situaciones que se den, aunque no se esté a favor de a donde se va en lo general...” no es fácil haber caminado ciertas iniciativas, a veces hay que sacrificar ciertos temas”, recalca.

Incongruencia

El abanderado de Fuerza por México, sostiene que es incongruente que después de tres años, hoy día se diga que ahora si se va a hacer algo a favor de los habitantes del municipio, cuando la realidad es que ahora se destina más dinero a su imagen que ayudar a que la gente recupere su trabajo.

Hay miles de benitojuarenses sin servicios públicos y estoy seguro que con 360 millones de pesos, gastados irresponsablemente en prensa con ello, hubiéramos cambiado la vida de muchos vecinos del municipio.

Otra de las incongruencias cita, es la compra de premios, que al igual que las encuestas se adquieren…”lo hemos señalado, por eso nos han hecho la vida complicada, con todo y eso sacamos adelante políticas públicas que van a trascender”, dice.

Janix Alanís sostiene que independiente de los resultados de esta elección, hay políticas públicas logradas que van a favorecer a los benitojuareses como el tabulador del precio de las grúas, la dirección de bienestar animal, el reglamento de Bonfil logrado desde la Comisión de Mejora Regulatoria entre otros más.

El aspirante a la presidencia municipal se dice contento de que Fuerza por México haya obtenido su registro y, habla de su congruencia, pues en su momento dijo que no participaría en un partido de historia…”no estoy de acuerdo de como se ha llevado al PRI, al PAN, al PRD al Verde y, a Morena nos sumamos a un partido nuevo con visión, grande”.

Y aclara que no por ser rosas -el color del partido-, se apoya únicamente a la mujer; el 80 por ciento de las candidaturas son para féminas, indica, pero las políticas públicas del partido son algo que sostiene lo convenció, por eso se declara contento de pertenecer a Fuerza por México.

Concluye, que para gobernar Benito Juárez se requiere poner el corazón, acabar con la corrupción y sobre todo amar a la ciudad e impulsar proyectos que ayuden al engrandecimiento del destino y, la consolidación de los proyectos que se echen a andar.