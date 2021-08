Corrupción con mascotas en Cancún

El Centro de Bienestar Animal de Cancún se ha convertido en un lucrativo negocio para el personal que ahí labora, pues la veterinaria Mirna Rodríguez López recibe pagos por vacunas sin entregar recibos ni reportar el ingreso a la Tesorería municipal.

Videos en poder de La Verdad Noticias muestran cómo la veterinaria Rodríguez, literalmente se embolsa el dinero que pagan los cancunenses por las vacunas de sus mascotas, sin extenderles recibo alguno.

Las denuncias de la corrupción y malas condiciones del Centro de Bienestar Animal provocaron la salida de Gabriel López como director del centro

La táctica es la misma, Rodriguez recibe a los pacientes en el consultorio, donde un empleado sindicalizado se encarga de aplicar la vacunas a las mascotas que son llevadas por sus dueños para recibir el servicio, aunque es ella la que cobra.

Acusan corrupción

El medico veterinario Óscar Eduardo Ramírez Herrera, denunció múltiples anomalías al interior del Centro de Bienestar Animal, entre ellas, las jaulas pequeñas donde se tiene a los animales, la escasa alimentación que recibe, así como la existencia de animales enfermos que incluso son dados en adopción.

Esto provocó en su momento la destitución de Gabriel López Ceballos como director de Protección y Bienestar Animal, quien habría propuesto al veterinario Ramírez Herrera cobrar las consultas y vender los medicamentos, a cambio de entregarle 1 mil 500 pesos semanales, a lo que el veterinario se negó.

Un veterinario que denunció las malas condiciones del Centro de Bienestar Animal fue amenazado por el ex director del Centro

Sin embargo, las denuncias que realizó, entre ellas la del tiro de perros muertos a los camiones de basura sin menor cuidado, le valieron amenázalas por parte de López Ceballos, quien con una arma intentó amedrentarlo, como consta en la carpeta de investigación FGE/QROO/BJ/04/6456/2021, iniciada en abril de este 2021.

En ella, el médico veterinario describió que López Ceballos, mostrándole el arma, le dijo “esto es para salones, mirones y chillones”, de acuerdo con lo que señala la denuncia.

Al final, el veterinario Ramírez Herrera fue reubicado tras haber evidenciado las anomalías con las que opera el Centro de Bienestar Animal.

Exhiben videos corrupción

En uno de los videos, un ciudadano exhibe la manera en que llegó a vacunar a su perro, y tras varios minutos de espera, entra con su cachorra, donde terminó pagando 250 pesos por dos vacunas y le dieron gratis la desparasitación, todo al mismo tiempo.

Mirna Rodríguez López recibe los pagos en efectivo y no entrega los recibos a los usuarios

“Esta es su vacuna que le pusimos, el día 6 de enero le tocaría su quíntuplo, el día 21 su refuerzo y el día 6 de febrero su antirrábica; estas dos tienen un costo de 250 pesos pero en estas ya no regalo el desparasitante, si usted quiere que la desparasite tiene un costo de 50 pesos, ahorita sí; en esta primera yo regalo el desparasitante, y siempre tráigame su carnet”, señala la veterinaria Rodríguez.

En el video se aprecia cómo el ciudadano hace el pago a la veterinaria, quien saca de su ropa un monedero negro del que le da el cambio por el pago de los 250 pesos por las vacunas, sin expedir recibo alguno, y aunque el ciudadano le pregunta si es todo, ella confirma que sí, por lo que él abandona el consultorio.

Previamente, otro video exhibe a la veterinaria Mirna Rodríguez cobrando por una vacuna a otro ciudadano, la cual fue aplicada por el mismo asistente sindicalizado, y la operación en la misma, saca el monedero negro de su ropa, y ahí mismo guarda el dinero del pago hecho por el ciudadano, sin que se aprecie si extiende o no recibo por el servicio ofrecido.

La veterinaria Rodríguez y Araceli, una empleada que trabaja sin portar el cubrebocas correctamente, son dos de las personas exhibidas en videos manejando el dinero del Centro

Un tercer video revela que la veterinaria Rodríguez da los costos de las vacunas a otra usuaria que llega a inmunizar a su mascota.

Pero no solo la veterinaria Mirna Rodríguez recibe dinero, en el video aparece una empleada más del Ayuntamiento, a quien identifican como Araceli, quien entra al consultorio de la doctora sin portar el cubrebocas de manera adecuada, y llega pidiéndole cambio.

“Doctora, tendrá 23 pesos, es que no pude cobrar”, señala Araceli al tiempo que la veterinaria saca de nuevo su monedero negro, del cual le da los 23 pesos de cambio, para posteriormente salir del consultorio.

Incluso, el empleado municipal que se encarga de las vacunas le bromea diciéndole: "Araceli, va que va", a lo que Araceli responde, "no entiendo", y el termina diciéndole, "con todo el dinero que agarraste, va que va", en refrerencia a un conocido restaurante de mariscos de Cancún, a lo que Araceli solo rie y sale del consultorio.

Promociona su veterinaria particular

Pero cobrar por las vacunas sin expedir recibo no es la única anomalía que la doctora Mirna Rodríguez realiza en el Centro de Bienestar Animal, pues en los carnets que entrega para las mascotas que atiende promociona su veterinaria particular y no el Centro de Bienestar.

Uno de esos carnet, en poder de La Verdad, exhibe cómo la veterinaria, quien tiene la cédula profesional 8580931, expedida por la Universidad Veracruzana en el año 2014, promociona la clínica particular.

En los carnets que entrega para las mascotas, Rodríguez maneja la información de su veterinaria particular y no la del Centro, donde los servicios son en su gran mayoría gratis

Aunque el Centro de Bienestar Animal de Cancún se encuentra ubicado sobre la Avenida Nichupté, en la Manzana 58 Lote 1, con teléfono 998 892 3326, los carnets de las mascotas tienen el domicilio de la veterinaria de Rodríguez López.

Esta se ubica en la Región 513 Manza 13 Lote 3, en Bosques de San Miguel, y el teléfono que proporciona es en el carnet es el de su celular, junto con una tarjeta de presentación de su Clínica Veterinaria, que afirma, atiende especialidades.

