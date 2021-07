Denuncias anónimas llegaron a este medio de comunicación en el que se afirman que alrededor de 70 trabajadores del Hotel Xcaret Artes fueron despedidos por manifestarse el pasado 9 de julio, mismos que pedían justicia y mejores tratos, ya que, según los afectados, sus propinas estaban siendo robadas por el sindicato.

Todo comenzó el pasado 9 de julio desde temprano, cuando más de una decena de colaboradores de dicho hotel realizaron un paro laboral, debido a los malos tratos, así como lo antes citado, además de que solicitaban la presencia de la CROC para que aclare sus dudas y cumpla sus exigencias.

Los hacian trabajar de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche

Corren a 70 trabajadores del Hotel Xcaret por manifestarse; denuncian

Pasaron las horas y tal parece que no recibieron una solución, uno de los afectados relató lo siguiente y de manera anónima, “entramos a las 7 de la mañana y nos hacen trabajar hasta las 9, 10, e incluso llegando a salir hasta las 11 de la noche, además de sufrir daño emocional ya que algunos llegamos a llorar”, señaló la persona afectada.

Tras esta protesta, se supo que el hotel e incluso el mismo sindicato de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), despidieron alrededor de 70 empleados del complejo turístico y aunado a eso mandaron un documento en el que justifican dicho despido y recordaron las reglas para ser acreedor de las propinas.

Entre las reglas están, “1.- Si faltas, eres b4 o pides permiso sin goce de sueldo, no se pagará propina. cuando la realidad es que esa propina ya está pagada y va a los bolsillos de los delegados. 2.- Si faltas 1 día injustificadamente te descuentan 3 días propina, cosa que es abusiva, te castigan 3 veces. 3.- Si faltas en día festivo te descuentan 3 días de propina, cuando los días festivos de ley se descansan si no se paga triple. 4.- Si no asistes a las juntas sindicales te descuentan 3 días propina. las juntas sindicales no duran más de un día”, entre otros.

Culpan al secretario general de la CROC

Estas supuestas reglas, los afectados afirman que es un abuso de poder y que más allá de ayudar al trabajador, solo lo perjudican, ante esta situación, culpan al secretario general de la CROC Quintana Roo por no atender el asunto. Hasta el momento ninguna autoridad ha querido dar alguna declaración al respecto.

