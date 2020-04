Coronavirus Playa del Carmen; veterinarios brindarán servicio en contingencia sanitaria.

Janice Ramírez Castro.

Janice Ramírez Castro, médico veterinaria y directora de la clínica Coco’s Bienestar Animal -institución no lucrativa dedicada a la esterilización masiva de mascotas-, reconoció y agradeció al gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, por considerar a los médicos veterinarios como parte esencial en esta contingencia sanitaria, por lo que hizo una serie de recomendaciones a los propietarios de mascotas.

“Lo que queremos es ser muy respetuosos de la contingencia, es muy importante que se queden en casa y no salgan si no es necesario, en este aspecto estamos atendiendo por medio de citas y solamente en casos urgentes, entonces se hace un triage telefónico, es muy importante que manden whatasapp para que hagamos la cita, porque estamos trabajando solo por medio de citas”, comentó la especialista.

En una entrevista en la clínica de Playa del Carmen, la veterinaria explicó que en este momento hay personas de buen corazón que continúan ayudando a perros y gatos de la calle por lo que para estos casos la clínica ofrece servicios a bajo costo, apoyo que se traduce en alrededor de 195 casos por mes entre perros y gatos.

“Coco´s no es un refugio, Coco’s es una clínica de esterilización, la manera en que nosotros destinamos los recursos es en disminuir la cantidad de animales que la gente no quiere, que no tiene dueño y eso lo hacemos a través de la esterilización; esterilizamos perros que no tengan dueño, perros comunitarios, mascotas o gatos, siempre por medio de citas para prevenir animales no deseados ni en situación de calle”, comentó.

Cabe mencionar que la directora solicitó a la población seguir las indicaciones emitidas por los tres niveles de gobierno y permanecer en su casa, así mismo confirmó que actualmente continúan operando, pero únicamente mediante cita al teléfono 9841200572.

