Coronavirus Playa del Carmen; últimos en cerrar las playas.

La tardanza en la medida fue duramente criticada.

A regañadientes y en atención a la recomendación de los gobiernos de México y Quintana Roo, tras la declaratoria de emergencia sanitaria nacional por el Covid-19, en donde se instruyó el cierre de playas en el municipio de Solidaridad, la administración de Laura Beristain decidió cerrar las playas tras las indicaciones de las autoridades de salud.

Al respecto la usuaria Mich Cambell comentó en la red social Facebook, “Desde el 1er contagió se debió de realizar el cierre. Pero típico mexicano se espera al último!”. Por su parte el usuario Jhonny Farias comentó “#Leyesestupidas2020”, mientras que Albert Resortes, comentó “Ya después no van a dejar pasar ala gente con esto va querer privatizar las entradas”. Otro comentario destacado fue el de Mary Rosilia “Los hospitales de playa empiezan a llenarse de infectados por covid19 se está saliendo ya de control, se tardaron mucho las autoridades en implementar estas medidas”.

Al respecto al gobierno local no le quedó de otra que exhortar a los solidarenses a permanecer en casa para contener el contagio del Covid-19, el distanciamiento social, lavarse las manos correctamente, no saludar de mano ni de beso, estornudar cubriéndose la boca con el antebrazo o usando un pañuelo desechable y no salir en caso de estar enfermo.

Por su parte, Marco Loeza, titular de la Zofemat, indicó que el personal a su cargo continuará realizando recorridos en las playas para continuar exhortando a los ciudadanos o visitantes que acuden a la zona costera, se mantengan en sus hogares en lo que pasa la contingencia sanitaria por el coronavirus.

