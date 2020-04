Coronavirus Playa del Carmen; impiden filtros policíacos ingreso a la ciudad.

Son tres filtros policiacos según el área de Comunicación Social.

Una ola de protestas se generó esta noche luego que elementos de Tránsito y de la Policía Preventiva de Solidaridad impidieron el acceso a personas que no demostraran con INE en mano ser residentes en Playa del Carmen, esto según automovilistas afectados a quienes se les dio como opción continuar hacia Tulum o regresar a la ciudad de Cancún.

Trascendió que a partir de este día elementos de Tránsito y de la Policía Preventiva de Solidaridad, a las órdenes de la polémica alcaldesa Laura Beristain empezaron a prohibir el paso a vehículos que intentan ingresar a Playa del Carmen.

El hecho se supo luego que ciudadanos que viven en Playa del Carmen, pero no cuentan con credencial INE del sitio se han quejado informando que la gente que no es del destino ya no puede pasar, impedidos por elementos de la Policía Municipal, únicamente los que van de paso hacia Tulum, Felipe Carrillo Puerto y Chetumal.

Apenas el día 1 de abril, la polémica presidenta municipal, Laura Beristain Navarrete, mandó colocar elementos policiacos en las entradas y salidas de la ciudad de Playa del Carmen con el argumento de realizar la sanitización de vehículos y la aplicación de pruebas para conocer el estado de salud de las personas que transitan vía carretera.

Aquel día la alcaldesa se apoyó de personal de las secretarías de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos y Seguridad Pública y Tránsito, para llevar a cabo sus medidas de contención en los tres filtros que están en las entradas y salidas de Playa del Carmen en dirección hacia Cancún, Tulum y El Tintal (carretera de cuota a Mérida).

