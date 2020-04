Coronavirus Playa del Carmen; cubrebocas es necesario para minimizar posibilidad de contagio del Covid-19.

Ante la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus y el cierre masivo de los hoteles, principal fuente de trabajo de miles de playenses, existe un número importante en la ciudad que no usa el cubrebocas, por lo que el director de salud municipal, doctor Héctor González Rodríguez, destacó que el cubrebocas, impide que se extienda aún más el Covid-19 entre la comunidad al no permitir que gotas de saliva se expandan al momento ya no de toser, sino más bien de hablar.

"Ha habido varias posturas diferentes, tanto de la Organización Mundial de la Salud como de los secretarios de salud a nivel federal y de los servicios estatales de salud, los cubrebocas tienen un objetivo muy bien definido, los cubrebocas son una barrera que evita la transmisión de patógenos a través de gotitas de saliva contaminadas o exposición directamente a algún riesgo biológico", dijo el médico.

Destacó que el cubrebocas es util para aquellas personas que presenten síntomas gripales o de coronavirus lo que reduciría el riesgo de contagio sin embargo recordó que no necesariamente la persona que está infectada tiene síntomas por lo que en este momento sí se está recomendando el uso de cubrebocas porque muchas personas, a la mejor nosotros que nos sentimos bien, podríamos ser vehículos de transmisión, enfatizó.

"Ayuda en que si tú estás enfermo, no transmitas la infección, no te ayuda tanto a protegerte, por ejemplo si tú lo traes puesto, eso no es una barrera suficientemente eficaz para que yo no me contagie, pero sí ayuda a que si yo estoy enfermo, soy portador, no vaya a estar favoreciendo la transmisión, ese es el objetivo del cubrebocas", dijo.

Finalmente recordó que existe una gran variedad de cubrebocas, por lo que solicitó a la población no utilizar los cubrebocas profesionales o de grado quirúrgico, sino utilizar los de doble capa y que siempre ayudan a proteger a las personas, pero no sin dejar pasar las medidas sanitarias como el lavado de manos y la sana distancia.

