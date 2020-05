Coronavirus Playa del Carmen; creó contingencia una iglesia doméstica.

El sacerdote católico, Huber Reiner, capellán de la Iglesia de la Santa Cruz en Playa del Carmen dio a conocer que la actual contingencia sanitaria y sus protocolos como quedarse en casa, sana distancia, uso de cubrebocas y el lavado de manos constante originó la cancelación de múltiples eventos dentro de los que destacan los del orden espiritual, pero esto creó un fenómeno nuevo, llamado iglesia doméstica.

Comentó que tenía programada una gran peregrinación de todas las iglesias hacia la Santa Cruz este 3 de mayo en Playa del Carmen, sin embargo, el coronavirus o Covid-19 vino a cambiar todos los planes; el cura señaló que la situación actual transformó la forma tradicional de reuniones religiosas al convertir las casas en pequeñas iglesias domésticas en donde las familias pueden celebrar su fe.

“La celebramos aquí solito, transmitiendo la misa a través de Facebook, Santa Cruz Playa del Carmen”, comentó.

Cambió contingencia Iglesia de Playa del Carmen

En entrevista el padre Hubert Reiner reconoció que actualmente la contingencia ha provocado que las celebraciones religiosas sean más íntimas, más en familia por lo que recomendó a las familias que pueden quedarse en casa, tomar algunos minutos para reunirse todos y junto a la virgen o un crucifijo encender una vela y repasar algún misterio del rosario o leer algún capítulo de la biblia.

Padre Huber Reiner: creó contingencia una iglesia doméstica.

Seguro te interesa: Arrancará “Certificación de Seguridad Sanitaria Turística” en Quintana Roo

Finalmente reconoció que el coronavirus o Covid 19 vino a recordar que lo esencial de una fiesta no es que haya tamales, sino recordar que es una cuestión espiritual. La contingencia, dijo, nos recordó que es un momento sufrimiento de restricción en donde nadie se puede mover como quisiera, pero también nos da la gran oportunidad de volver a dedicarnos a las cosas no urgentes sino importantes, las cosas no de calendario o de agenda, sino a las cosas del corazón.

Lee más de Quintana Roo