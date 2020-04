Coronavirus Playa del Carmen; centro de acopio ha entregado donaciones a mil 100 familias.

"Después de 15 días de instalado el centro de acopio, hemos tenido el honor de poder hacer llegar las diversas donaciones a 1,100 familias. Hay quienes encontraron en este centro de acopio un oasis, un lugar seguro en donde al menos saben que terminaran el día llevando lo más básico e indispensable para que todos los integrantes de su familia puedan comer", publicó en su muro de Facebook la empresa Playaparq.

Y es que desde hace quince días, los trabajadores del sistema de parquímetros y bicicletas públicas de Playa del Carmen han hecho entrega de arroz, papel higiénico, frijol, aceite y agua a personas que perdieron sus empleos en la Riviera Maya y afirmaron que el módulo ahora también se convierte en centro de acopio por lo que solidarenses empezaron a llevar ayuda al sitio ubicado en la Plaza 28 de Julio.

"Agradecemos a The Snoopi Project- Riviera Maya porque el día de hoy no llevaron una importante donación, gracias a estos héroes sin capa más familias recibirán apoyo. Recordemos que las mascotas son parte de la familia y siempre vivamos con el precepto del NO ABANDONO, por ello, si se quedaron sin empleo, acudan por ayuda, pero no dejen a la deriva a sus peludos hermosos", agrega.

“Es una iniciativa de todo el personal que operamos en campo, el personal decidió unirse, organizarse para poner una mesa de intercambio, de acopio, la idea es unirse en donde toda la gente un centro de acopio para donar víveres si así lo desean y los que más lo necesitan, que se encuentran desempleados y tienen dificultades para llevar el pan a su casa pueden venir a tomar una lata de atún, una bolsa de arroz, papel de baño, jabón, los insumos básicos que necesitamos en los hogares”, comentó en su momento Marco Antonio Blásquez, gerente de mercadotecnia de Promotora de Reordenamiento Urbano.

Al respecto, el representante del sistema de parquímetros y bicicletas públicas refrendó el apoyo de la empresa hacia los trabajadores y comentó que el centro de acopio estará disponible a partir de hoy primero de abril todo el día y tentativamente todo el mes, pero siempre invitando a las personas a cuidar las medidas de prevención por la contingencia sanitaria.

