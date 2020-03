Coronavirus Playa del Carmen; anuncian descuentos para taxistas.

Rubén Aguilar, secretario general del sindicato de taxistas “Lázaro Cárdenas del Río”.

Rubén Aguilar, secretario general del sindicato de taxistas “Lázaro Cárdenas del Río” de Playa del Carmen, anunció el acuerdo al que llegaron para otorgar a los agremiados facilidades para cumplir con sus obligaciones sus ante la contingencia del COVID-19 y el marcado descenso en visitantes nacionales e internacionales.

“Dependemos 100% de la derrama turística, cuando no hay turismo nos afecta, esta situación nos pega a todos, no solo a los taxistas; esto empezó desde la semana pasada, me reuní con algunos grupos de taxistas para tomar unos acuerdos, definitivamente estamos tomando acciones”, dijo en entrevista.

Explicó que ante la situación que priva en la Riviera Maya debido a la contingencia sanitaria que se aplica en todo el país por los casos de coronavirus y sobre todo ante la disminución de actividades económicas debido a las restricciones en el cierre de locales que anteriormente movilizaban grandes cantidades de visitantes y turismo.

En una entrevista en video, el líder de los taxistas en Playa del Carmen explicó que se llegó a un acuerdo para tener las facilidades para que el operador siga trabajando y que además pueda coadyuvar con la sociedad, eso sin dañar la economía del socio concesionario.

“En vez de liquidar 300, ahora solo serán 150 por turno, las cuotas sindicales quedan suspendidas mientras tengamos esta contingencia, también se suspende el autoseguro, evaluaremos los próximos 30 días y de ahí tomaremos deliberaciones, la renta de la concesión baja a un 50%”, mencionó.

Finalmente la medida fue bien recibida por los agremiados al “Sindicato de Taxistas Lázaro Cárdenas del Río” y aunque consideraron que se puede hacer más, confiaron en que la suspensión de actividades ayude a pasar con mayor rapidez la contingencia sanitaria.

