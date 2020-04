Coronavirus Playa del Carmen; alimentos se agotan en centro de acopio.

Uno a uno llega los solicitantes al centro de acopio.

Tras el cierre masivo de los hoteles en el destino debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus o covid-19 aquellas personas que atraviesan una de las peores crisis sanitarias y económicas acuden a los centros de acopio como el instalado en la plaza 28 de Julio por parte de trabajadores de la empresa de parquímetros y bicicletas públicas que acumula ya ocho días operando y destaca la participación de la ciudadanía que acude a donar alimentos para

“Llevamos ocho días ya en la plaza, estamos recibiendo donaciones de todo tipo: pastas, arroz, frijoles, cosas enlatadas porque hay gente que no tiene donde cocinar, entonces es lo que más se llevan, los frijoles y los atunes es lo que más se están llevando, también productos vegetales que se entregan al día; en estos ocho días del diario está en movimiento la comida entonces no se puede guardar aquí. A donar vienen aproximadamente ocho personas al día y por ayuda vienen 30 personas en al día”, comentó Megan Martínez, trabajadora de parquímetros.

Se supo que el número de personas que arriban en busca de alimento ha rebasado al voluntariado que atiende diariamente el centro de acopio al reportar que cada día alrededor de 30 personas que acuden por alimentos, contra solo siete u ocho que realizan donaciones por lo que el arroz, kilos de huevo, de frijol, de azúcar o papel de baño son fraccionados para poder ayudar al mayor número de personas.

“Este módulo está abierto de 10 de la mañana a 3 de la tarde para todas aquellas personas que quieren donar algo pueden hacerlo acá y la repartición de los artículos es de 3 de la tarde a 6. Invitamos a la gente que pueda donar artículos de primera necesidad para aquellas personas que no tienen en este momento un empleo, que no cuentan con un ahorro y que se les hace difícil llevar comida a sus casas, hay personas que tienen hijos, que tienen dependientes, entonces esas personas no tienen como llevar alimento a sus hogares”, señaló Homero Garduño, trabajador de parquímetros.

Cabe mencionar que los trabadores voluntarios solicitaron a la población que esté en capacidad de aportar lo haga, incluso sin salir de su hogar, solo necesitan comunicarse al Facebook de Playaparq o Biciplaya y los voluntarios acudirán por las donaciones hasta el domicilio, así mismo solicitaron a la población no donar ropa o calzado, que por el momento no son necesarios.

