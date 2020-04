Coronavirus Cozumel; sin importar crisis económica cortan televisión por cable.

Gran molestia e inconformidad fue el sentir de usuarios del servicio de televisión por cable de la isla de Cozumel, Cablemás; señalan que esta empresa está realizando cortes del servicio, sin importarles que sus usuarios están sufriendo de una crisis económica por la situación del covid-19.

Desde temprana hora pudo saberse que usuarios señalaron que los mismos empleados de esta empresa les dicen que no existe ningún convenio con el Gobierno del Estado para condonar o atrasar los pagos debido a la crisis desatada por el Covid-19 y es por ello que el mismo sistema de la empresa realiza los cortes correspondientes de los pagos vencidos.

Así mismo coincidieron en señalar que es indignante que este tipo de empresas no se pongan en los zapatos de sus usuarios, que ahora no tienen para realizar los pagos al no tener empleo y mucho menos ingresos para poder pagar el servicio.

Así mismo recordaron que los tres niveles de gobierno piden que todos estén en sus hogares por lo que es indispensable tener este tipo de servicios para poder pasar el tiempo sobre todo con aquellos que tienen menores de edad y cuya principal distracción es la señal de tv.

Entre las demandas de los ciudadanos afectados están el llamado a la intervención del presidente municipal y el gobernador del estado para poder condonar o posponer los pagos de los meses en los que se a dado está contingencia sanitaria que ha afectado económicamente a todos los cozumeleños.

Finalmente hay que mencionar que se intentó contactar a la empresa sin embargo no hubo respuesta por parte de los respresentantes de Cablemás en la isla por lo que los afectados deberán conformarse con la señal abierta que ofrecen las televisoras locales.

