Coronavirus Cancún; a punto de acabarse el frijol en grano

Luego de la del desabasto de gel antibacterial y algunos productos como el huevo, hoy se supo que de nueva cuenta otro producto de la canasta básica se está acabando y este es el frijol en grano, pues tiendas de abarrotes en las regiones y algunos supermercados ya reportaron el incremento de sus ventas y el casi desabasto de en sus bodegas de este producto.

De acuerdo al señor, Raúl Pool, quien tiene una tienda en la Región 248 de Cancún, afirmó que en su tienda y bodega ya no tiene frijol negro en grano, por lo que las personas optan por comprar frijol enlatado, además al pedirle a sus proveedores más producto, estos se lo niegan, pues afirman que ya no tiene tampoco en sus bodegas.

“Nosotros ya no tenemos frijol en grano, por ello cuando solicité más producto, los proveedores que tengo me dijeron que por el momento ellos tampoco tenían, además de que iba a subir en cuanto llegue, por el momento se que yo y varios colegas más, ya no tenemos frijol, lo que es muy preocupante”.

Añadió que él no le dio tiempo de separar frijol para su familia, por lo que verá otras opciones para adquirir este producto y no dejar a su esposa e hijos sin comida, así como a sus clientes, “no logré separar para mi este producto, cuando dije separar, ya no había nada, así de grave está la venta de frijol en grano”, concluyó.

Hay que destacar que en varios supermercados, de igual modo ya están reportando desabasto de frijol en grano, aunque hasta el momento hay en algunas partes de Cancún que aún hay este producto de primera necesidad; todo esto se debe a la contingencia por el coronavirus en todo el mundo.

Hasta el momento en Quintana Roo van 28 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 23 están en Cancún, uno en Othón P. Blanco y tres en Playa del Carmen; 13 mexicanos y 15 extranjeros; 25 en aislamiento social y tres están hospitalizados; 11 mujeres y 17 hombres, de los cuales uno murió la mañana de ayer.