Coronavirus Cancún: ¿Por qué la gente no se queda en sus casas durante la cuarentena?

El miedo a enfrentar un problema como el Covid-19, el aceptar que existe un virus letal en muchos casos, el cual nos obliga a quedarnos en casa, son algunos de factores que influyen en las decisiones de las personas para no quedarse en casa, declaró el psicólogo de Cancún, Ángel Barrera Cabrera.

Explicó que en Cancún vivir una pandemia es extraño, porque nunca se había pedido hacer sacrificios como este anteriormente derivado de un virus: quedarse en casa y limitar el contacto con los demás.

Las personas en Cancún prefieren ignorar el problema

El especialista precisó que toda esa interrupción puede causar ansiedad entre los habitantes de Cancún, y para algunos es mejor ignorar por completo la pandemia del Covid-19, buscando continuar con su vida normal.

“A pesar de las repetidas súplicas de los funcionarios de salud pública y de varios gobiernos para quedarse en la casa y frenar la propagación de covid-19, muchas personas simplemente no lo harán”, aseguró Barrera Cabrera.

Vacacionistas abarrotando playas. Pasillos en las tiendas de comestibles repletos de compradores. Adultos mayores que se niegan a dejar de ir a la iglesia.

El psicólogo de Cancún explicó que para algunos, el Covid-19 parece un problema lejano que enfrentan los residentes de ciudades populosas o países extranjeros. Es triste, sí, pero no es su carga.

Declaró que las personas que viven en comunidades donde la infección no es generalizada o los funcionarios no han impuesto bloqueos, pueden estar menos dispuestos a distanciarse de los demás, lo cual es conocido como “La psicología de las pandemias”, una mirada histórica a cómo la gente responde a tales crisis.

“Tal vez es una ilusión de su parte, pero las personas están minimizando la importancia, tal vez porque no están viendo a las personas en sus comunidades contagiarse con el virus o simplemente porque de esta manera sienten que el problema no es de ellos, es decir que así no se van a contagiar”, dijo.