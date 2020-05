Coronavirus Cancún: Minisúpers no reabrirán luego de crisis de COVID-19

Por falta de recursos, muchos negocios no podrán retornar a la actividad una vez superada la emergencia sanitaria por el COVID-19.

El líder de la Unión de Propietarios de Bares, Restaurantes y Similares, Joaquín Noh Mayo, afirmó que la falta de producción de cerveza en ha condenado al cierre definitivo a establecimientos del sur de Quintana Roo.

Confirmó que al menos 160 establecimientos podrían no reiniciar actividades, una vez que concluya la crisis por el COVID-19 ante los problemas económicos que no podrán superar.

“Enfrentamos problemas, no hay producto para vender, hay que pagar renta, electricidad, empleados y los ingresos son mínimos”. Condenados al cierre definitivo negocios dedicados a la venta de cerveza.

Citó como ejemplo que la suspensión de producción y distribución de cerveza en el País y ha complicado a más de 200 establecimientos que se mantienen exclusivamente de la venta de este producto.

¿Cierres definitivos?

Aproximadamente 160 negocios bajaron cortinas desde hace varias semanas, pero ante la escasez, otros 40 podrían cerrar también y tal vez de una manera definitiva.

Con relación a los créditos ofrecidos por el Gobierno Federal por 25 mil pesos, indicó que es una cantidad insuficiente para cubrir costos de operación y nóminas.

Te puede interesar: Clausura a quien rompa restricción a venta de alcohol en Playa del Carmen

Además, resaltó que no resulta fácil para todos los microempresarios ingresar a este programa, ya que se tienen que cubrir requisitos como no tener bajas de personal de enero a la fecha y permanecer en el censo que realizaron en el 2018 y en el que se basan para otorgarlos.

Ante esto, no todos resultarán favorecidos, porque hay quienes no permanecen vigentes por la contingencia y también hay negocios que no se encuentran censados.

Más de Quintana Roo