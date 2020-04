Coronavirus Cancún: Matrimonio de ABUELITOS necesita AYUDA para sobrevivir la cuarentena

Las redes sociales sirven paras muchas cosas, pero cuando son utilizadas para ayudar a otras personas tienen en la mayoría de ocasiones una respuesta positiva, como esta publicación realizada en Facebook donde se da a conocer que un matrimonio de abuelitos en Cancún necesita apoyo para poder sobrevivir la cuarentena por el coronavirus, esto debido a sus escasos recursos, pero sobre todo por los padecimientos de ambos tienen padecimientos físicos que les impiden trabajar.

Además de sus enfermedades, estas personas de la tercera edad tienen bajo su responsabilidad a sus dos nietos de 10 y 11 años, los cuales quedaron huérfanos, siendo la mamá de estos dos pequeños hija del matrimonio de abuelitos.

Pareja de abuelitos en Cancún necesitan ayuda

La publicación realizada en un grupo de Facebook refiere que esta pareja de ancianos tienen su domicilio en Villas Otoch Paraíso, Supermanzana 259, Manzana 107, Lote 09, casa 59 y piden a los habitantes de Cancún apoyarlos en la medida de sus posibilidades con arroz, frijol u otro tipo de comestibles, así como pañales para adultos, esto con el fin de ayudarlos a pasar la cuarentena.

A continuación te dejamos la publicación:

“Hola amigos y familia del face, desgraciadamente en este momento todos tenemos muchas preocupaciones por todo lo que estamos viviendo con respecto al covid 19,pero les pido por favor una ayuda no para mi,para una pareja de la tercera edad la cual tienen a dos niños a su cargo,una de 10 y uno de 11,pues sus papás murieron,(la mama hija de ellos)tienen doce días que les dio parálisis a ella todo el lado derecho motivo por el cual no se puede mover y requiere completa ayuda,el señor va saliendo por el sentido de supervivencia de una parálisis ligera por decirlo de algún manera y así v a trabajar en lo que puede,ellos pagan renta,ella necesita pañales para adulto...una bolsita de Frijol,arroz,lo que puedan pues entendemos que todos estamos así,pero también es sabido que canc un es grande de corazón y esperanza,les dejo la dirección si desean venir directamente a dejarle o mandarle la ayuda en villas otoch paraiso y si no pueden porfavor díganme donde y nosotros nos comprometemos a llevar al señor y buscar la ayuda,muchas gracias dejo mi número por cualquier cosa 9985214269”, (sic).