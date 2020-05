Coronavirus Cancún Mara Lezama convoca a no relajar medidas contra el Covid-19.

Luego que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México, Hugo López-Gatell Ramírez, mencionara que de acuerdo a la predicción de los expertos, Cancún se encontró en su punto máximo de contagios por el coronavirus o Covid-19 el pasado 30 de abril, la Presidente Municipal, Mara Lezama, convocó a los benitojuarenses a realizar el último esfuerzo y no disminuir las medidas de mitigación como la sana distancia y el aislamiento social.

Así lo manifestó Mara Lezama en el marco del Día Internacional contra el Acoso escolar o Bullying, al invitar a las niñas, niños y adolescentes a participar en una dinámica a través de redes sociales, con la aportación de un video para expresar sus ideas para eliminar esa conducta indebida, apoyado con los hashtags #TodosContraElBullying y #CancúnTodosUnidos.

Respecto a la pandemia afirmó que esta buena noticia para Benito Juárez “no quiere decir que nos relajemos, quiere decir que estamos en la curva más alta de capacidad de contagio, en la que si sales es muy probable que te contagies, pero en unas semanas más podrá, después de este pico, bajar la estadística”, afirmó.

La Primera Autoridad Municipal reiteró que, como desde el inicio de las recomendaciones sanitarias y el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia hace 40 días, se debe cuidar con más énfasis a las personas adultas mayores, niñas y a los miembros de la familia que tienen enfermedades como diabetes e hipertensión.

Enfatizó que el subsecretario López-Gatell anunció cinco zonas de alta transmisión que son también Tijuana, Baja California; Culiacán, Sinaola; Villahermosa, Tabasco y la Ciudad de México, además de Cancún, Quintana Roo; las predicciones para el destino vacacional es que el punto máximo se alcanzaría alrededor del 6 de mayo y después si todo está bien, empezaría a bajar la curva de contagios.

Precisamente compartió el mensaje íntegro del funcionario de salud: “empieza a cambiar la tendencia de la epidemia, ya no están en este ascenso continuo en el número diario de casos; pero eso de ninguna manera quiere decir que se pueden relajar o suspender anticipadamente las medidas de la Jornada Nacional de San Distancia, interrupción temporal de los trabajos no esenciales, de las actividades escolares y la limitación de reuniones en el espacio público, porque ¿qué pasaría si se suspenden anticipadamente las intervenciones?, esto regresa hacia arriba, hay un rebrote y no queremos que haya un rebrote”.

Mara Lezama enfatizó que para poder reactivar la economía y salir a las calles, los especialistas y expertos en la materia recomiendan seguir acatando las recomendaciones de higiene y distancia y de quedarse en casa.

“Es el último estirón, no relajarnos; no pensar que porque es fin de semana vamos a salir, es cuando más hay que cuidarnos. Si no nos cuidamos ahorita, el rebrote sería complicado y tendríamos que alargar la cuarentena, es muy importante que hoy más que nunca te quedes en casa”, dijo.

Precisó que en el reporte del viernes 1 de mayo, la Secretaría de Salud federal ubicó a Quintana Roo en el sexto lugar de casos confirmados acumulados y de defunciones, en el séptimo lugar de casos activos y tercer lugar de casos activos por cada 100 mil habitantes, detrás de Ciudad de México y Tabasco, por lo que deben redoblarse todos los esfuerzos.

También compartió que el subsecretario anunció para Cancún que la disponibilidad existente de camas para terapia intensiva cubre la demanda máxima, el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) envió 467 recursos humanos (médicos y enfermeras), se plantea ya la posibilidad de transferir pacientes a hospitales privados para ampliar espacios en camas de hospitales públicos y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrá ofrecer la cobertura de servicios para atención Covid-19 a personas no aseguradas.

“Tenemos que ser sumamente estrictos y decirle a nuestros hijos que no salgan, que se queden en casa, es la última oportunidad para salir de esta pandemia lo más pronto posible. Si nos ponemos las pilas, podríamos estar teniendo esta luz en el camino que dijo López-Gatell”, finalizó.

