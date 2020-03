Coronavirus Cancún: Especialistas piden alimentarse bien durante cuarentena para evitar casos ANEMIA

Coronavirus Cancún: Especialistas piden alimentarse bien durante cuarentena para evitar ANEMIAS

Consumir alimentos ricos en hierro como frutas y semillas (pasas secas, almendras y cacahuates), vegetales (frijoles, brócoli, espinaca, lentejas) granos y cereales, carne roja, pescado, huevo, lácteos, entre otros; es importante para la salud, pues contribuye a prevenir la anemia durante la cuarentena debido al coronavirus.

Así lo señaló el médico Jesús Lorenzo Núñez Moreno adscrito a la Unidad de Medicina Familiar, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Cancún, al explicar que la anemia es la baja producción de hemoglobina, partícula que oxigena los tejidos del cuerpo.

“Tenemos que cuidar nuestra alimentación durante la cuarentena, el estar en caso no es pretexto para que no se cuide la alimentación, ya que de no tener el debido cuidado podemos estar en riesgo de enfrentar después una anemia y ahora es lo que menos necesitamos mientras enfrentamos este problema del coronavirus” destacó el especialista.

Médicos en Cancún piden mantener una buena alimentación durante cuarentena

El especialista en Cancún detalló que hay signos universales que muestran la presencia de anemia, así como datos clínicos específicos, tales como: dolor de cabeza, mareo, cansancio, debilidad y palidez o pérdida de color de la piel.

Pidió a las personas recordar que mientras mejor cuadro de salud se presente, estarán más preparados para enfrentar otro padecimiento, lo cual es altamente probable cuando no se cuida la alimentación.

“Debemos cuidar nuestra salud en todo momento, estando en casa o no, pero en este caso mientras estamos en cuarentena por el coronavirus debemos estar más preparados”, declaró.

De acuerdo con el experto, la anemia aguda produce además otros más síntomas como: taquicardia, síncope (pérdida brusca y temporal del conocimiento), cefalea, vértigo, disnea (dificultad para respirar) y taquipnea (aumento de la frecuencia respiratoria).

Al respecto, indicó que quienes presenten un cuadro con estos síntomas deben someterse a un estudio de biometría hemática para medir la calidad de su sangre y evaluar si la médula ósea está produciendo suficientes glóbulos rojos.