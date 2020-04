Coronavirus Cancún; Enfermero teme contagiar a su madre que es hipertensa

A través de las redes, un joven de nombre Ricardo, quien se desempeña como enfermero de uno de los hospitales públicos, donde se atiende el tema del coronavirus en el estado y en específico en la ciudad de Cancún, hoy se dio a conocer cómo es su vida, los riesgos y los temores, esta historia fue narrado por él mismo.

“Una noche más. Aquí vamos. Ya hay varios compañeros incapacitados (enfermeros, camilleros, radiólogos, doctores) porque han tenido síntomas o han dado positivo. Ahorita tenemos a 9 pacientes en el Área de Covid (cuatro intubados)”, escribió.

Señaló que se siente como una bomba de tiempo, pues teme a que en algún momento tenga coronavirus, por la cercanía en que atiende a los pacientes de COVID-19, además, teme contagiar a su madre y su hermana de 20 años de edad, ese es su mayor miedo.

“Prácticamente es inevitable no contagiarme. Todos los días me levanto a las 3 o 4 pm porque no puedo do dormir en toda la noche pensando en que si me contagio, podría contagiar a mi madre (es hipertensa), o a mi hermana (tiene solo 20 años), y sí, tengo miedo, me aterra contagiarme y contagiarlas”, continuó.

Recalcó que le da mucho coraje ver como las personas no siguen las medidas de sanidad, así como ve muchas personas y jóvenes que siguen saliendo de casa, estando en canchas de fútbol o a las afueras de sus casas, donde cierran las calles para armar la reta, cuando todos deberíamos estar en casa.

“Y me da un tremendo coraje que al venir para acá vea a gente estúpida en canchas jugando fútbol, haciendo fiestas, yendo a pasear como si nada pasara; veo a la gente quejándose porque están encerrados y aburridos; no es lo mismo verlo desde una pantalla que vivirlo, está muriendo gente: están muriendo los padres de alguien, los hermanos de alguien, el novio o novia de alguien, los amigos de alguien”, apuntó.

Por último, terminó su mensaje pidiendo apoyo de toda la gente para que se quede en casa y siga las recomendaciones que el gobierno está dando para evitar el contagio y propagación del virus.

“Te necesitamos a ti que estás leyendo esto. Quédense en casa, no se quejen, de ánimo, porque en verdad, la moral está baja, muy baja. Sigo confiando en esta sociedad, sigo creyendo que lo lograremos. Espero en Dios que así sea”, concluyó.