Coronavirus Cancún; Crece la ayuda, vecinos recolectan y reparten despensas

A través de las redes sociales, una presunta mujer está organizando una colecta de productos de la canasta básica, esto con el fin de llevar despensa a cuatro colonias de Cancún, que se encuentran rumbo a Rancho Viejo y evitar que los esposos u hombres de la casa salgan a delinquir en estos tiempos de contingencia por coronavirus.

La mujer se hace llamar o está en redes como “Nenyta Rz Hz”, quien desde hace unos días inició este movimiento con el fin de apoyar a los que menos tienen y en su cuenta publicó que todo lo que se recolecta será llevado a las colonias irregulares que están rumbo a Rancho Viejo, donde muchos esposos e incluso mujeres han perdido su empleo.

La publicación dice lo siguiente, “hola amigos buenos días espero no molestar a nadie estoy haciendo una colecta de alimentos para las familias más necesitadas de la zona continental son 4 colonias que están rumbo a la feria Rancho Viejo, pedí ayuda a las empresas que están en la zona continental y me dijeron que no hay recursos.

Se suman más cancunenses para ayudar a los que menos tienen

Muchas familias aquí vivimos al día, la mayoría no tenemos la posibilidad de tener aunque sea para una pequeña despensa básica ya que no todos trabajos en empresas o particulares muchos estamos en esta situación y no contamos con ningún apoyo espero no incomodar a nadie ojalá puedan apoyar con lo que gusten.

De verdad pueden estar seguros que su ayuda será para familias de escasos recursos me ha tocado escuchar a mamás solteras a familias que dependían de la recolección en la basura, de venta de comida y muchos pequeños negocios al día que ya no están trabajando por qué no hay quien compre”, concluyó el texto.

Hasta el momento, existen varias personas cancunenses que han iniciado este mismo movimiento, tanto regalar comida, así como repartir despensas a las familias más necesitadas, ya que hay un desempleo masivo en la ciudad, a causa del cierre de empresas por el coronavirus en todo el mundo.