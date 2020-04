Coronavirus Cancún: Carnicería en Cancún regala paquetes de carne en redes sociales

No cabe duda que en los momentos de crisis es cuando realmente se deja ver la verdadera unión como sociedad en todo el mundo, y Cancún no es la excepción, para muestra solo se debe mostrar las decenas de acciones publicadas en redes sociales donde diferentes tipos de establecimientos regalan sus productos a las personas que están atravesando por una crisis económica debido al Covid-19, quienes actualmente no cuentan con ingresos.

Este es el caso de una carnicería en Cancún, la cual decidió realizar una rifa gratuita en Facebook donde los premios consisten en tres paquetes con dos kilos de costilla, además de carne para birria o cocido, lo cual para cualquier persona que esté atravesando un momento difícil le serviría de mucho.

Carnicería de Cancún realiza rifa para ayudar a necesitados

De acuerdo a la publicación de este negocio ubicado en Cancún, lo único que se necesita para participar en esta rifa es darle un like en este mensaje y compartirlo en diferentes grupos con el fin de darle oportunidad a la mayor cantidad de personas posibles.

“CARNICERIA LEDESMA LES MUESTRA LA DINÁMICA A SEGUIR PARA LA RIFA DE: 3 PAQ CON 2 KILOS DE COSTILLA Y CARNE PARA BIRRIA O COCIDO. Solo dale me gusta y comparte esta publicacion de aqui al domingo y yo estare publicando la lista de los participantes los ganadores seran en un sorteo que publicaremos aqui mismo...suerte! Comparte porque si no lo ocupas tu tal vez tu familiar o vecino siiii y puedes regalárselo”, (sic).

Al igual que esta carnicería, actualmente panaderías, tortillerías y varias tienditas en la regiones ha decidió obsequiar parte de sus productos colocándolos en lugares específicos con un escrito donde invitan a cualquier persona necesitada de comida tomar sin pena lo que necesite.

Las reacciones en redes sociales sobre esta noble acción no se hicieron esperar y los cibernautas aplaudieron la forma de actuar por parte de los propietarios del negocio.