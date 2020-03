Coronavirus Cancún; Baja la venta en tianguis hasta un 50%

El impacto por el Covid-19 llegó a los tianguis en Cancún, toda vez, que en una semana vieron caer sus ventas hasta 50 por ciento, debido a las medidas de contingencia dispuestas por las autoridades, señaló Melitón Ortega García, líder de los Tianguistas de Cancún, quien no descartó que la caída se agudice, en perjuicio de los vendedores de zapatos, ropa y accesorios, en tanto que los puestos de comida, frutas y verduras son los más demandados.

El entrevistado comentó que la gente no está llegando a los tianguis a adquirir los productos de consumo diario, lo que es muy grave.

Tal vez te interese: Coronavirus Cancún; Así se las ingenian las personas por la falta de cubrebocas

Coronavirus Cancún; Baja la venta en tianguis hasta un 50%

“Las ventas ya se cayeron, estamos operando al 50%, no están llegando los compradores, que es lo más delicado del caso. Ahorita en cuestión de restringir, no hay ni una orden en ese sentido, pero están siendo estrictos en no dejar trabajar a las personas mayores de 60 años y en que todos los comerciantes tengan agua y jabón”, explicó.

Tianguis sufren baja en sus ventas por coronavirus

Comentó que hasta el momento no ha habido alguna notificación para suspender actividades, sin embargo, sí han pedido que las medidas de higiene se fortalezcan, sobre todo en los puestos dedicados a la venta de comida, frutas y verduras.

Más notas de Quintana Roo aquí

Coronavirus Cancún; Baja la venta en tianguis hasta un 50%

Ortega García detalló que son más de dos mil personas las que trabajan en los tianguis de Cancún y, por el momento, son tres tianguis que están en activo; el de la 221, 102 y la 96, sin que lleguen a 200 trabajadores en los puestos.

“Francamente sólo son los giros de comida los que están operando. Cuando la autoridad diga señor tienen que cerrar, pues vamos a cerrar”, refirió.

Lamentó que, en este punto, hay un doble riesgo, ya que, si uno no trabaja, no vende y no obtiene ganancias y, si paga flete, la situación es más complicada. Al no haber ventas no hay ingresos para nadie, expresó.

“El abasto se mantiene hasta ahorita, están llegando, frutas frescas”, subrayó.

Con información de Infoqroo.