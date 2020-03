Coronavirus: CAPA garantiza agua potable, sin suspensiones y sin multas.

Las recomendaciones.

Para hacer frente a la contingencia por la pandemia del coronavirus Covid-19 y como parte del plan “Juntos Saldremos Adelante” impulsado por el gobernador Carlos Joaquín, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) informó que el servicio de agua potable mismo que es de primera necesidad está garantizando para toda la población sin suspensión o limitación; al tiempo que no se aplicarán sanciones ni recargos por adeudos del servicio durante el tiempo que dure la contingencia.

El director general de la CAPA, Gerardo Mora Vallejo, explicó que el pasado 24 de marzo del presente año, el Gobierno de Quintana Roo publicó en el Periódico Oficial del Estado, un acuerdo por el que se otorgan diversos beneficios y estímulos fiscales a la ciudadanía y contribuyentes, como respuesta a las medidas adoptadas por el Gobierno de Quintana Roo por la presencia del Covid-19.

Detalló, que en el artículo tercero de dicho acuerdo, dice a la letra que se otorgan las facilidades necesarias por parte de la CAPA, para la regularización de adeudos que queden vencidos durante los meses de marzo, abril y mayo del ejercicio fiscal 2020, que consiste en: a) no se causarán sanciones y recargos por los adeudos generados en el periodo antes citado; b) se suspende la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución por parte de la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal (DRAEF); y c) No se privará de manera definitiva el servicio a los usuarios que tengan adeudos durante el periodo en cuestión.

Lo anterior, es el compromiso del gobernador Carlos Joaquín de apoyar a las familias de Quintana Roo en esta contingencia, al frenar cualquier procedimiento que implique cortar el suministro de agua y de esa manera asegurar la prestación del servicio para garantizar el derecho humano al agua ante la pandemia de enfermedad por coronavirus; suspendiendo todos los procedimientos que pudieran tener como consecuencia la restricción parcial o total del servicio más necesario para la población en contingencias sanitarias o climáticas.

En este sentido, la CAPA exhorta a la ciudadanía para que almacene agua potable en cisternas y tinacos, además de hacer uso responsable del agua al permanecer más tiempo en sus viviendas y al usarla en las actividades diarias, o al cumplir las medidas preventivas como es la higiene de manos; sin embargo, es primordial que la ciudadanía valore el agua como un recurso indispensable y como tal la necesidad de cuidarla para que todas las familias cuenten con ella.

