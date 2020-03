1 /3 Coronavirus Cancún: Vigila Protección Civil medidas preventivas en plazas comerciales y bancos Coronavirus Cancún: Vigila Protección Civil medidas preventivas en plazas comerciales y bancos Coronavirus Cancún: Vigila Protección Civil medidas preventivas en plazas comerciales y bancos

La Coordinación Estatal de Protección Civil (COEPROC) informó a la ciudadanía benitojuarense que acudieron a plazas y bancos, sobre las medidas preventivas a seguir para prevenir contagiarse del COVID-19.

El director general de la COEPROC, Adrián Martínez Ortega, refirió que han desarrollado diversos operativos para informar a los quintanarroenses sobre las medidas preventivas para evitar la proliferación del padecimiento.

Destacó que han realizado la petición especial de que solamente se informen a través de fuentes oficiales, a fin de que no se promuevan rumores y o sean presa de pánico por la difusión de noticias falsas.

Dijo que en esta fase dos en la que se encuentra todo México, es muy importante mantener el distanciamiento social, evitar estar saliendo a la calle si no es necesario, no acudir a reuniones o fiestas, para así no contagiar ni propagar el virus.

Adrián Marrtínez insistió en la importancia de seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud que consisten en lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente y al estornudar o toser cubrirse la nariz y boca con el lado interno del brazo.

También se recomienda usar pañuelos desechables; no tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias; mantener desinfectadas las superficies de casa, escuela y oficina.

La petición principal es mantenerse en en casa y si presentan infección respiratoria; evitar saludar de mano, abrazo o beso.

Por cierto, en caso de fiebre afirmó que deben comunicarse a los teléfonos 800 004 4800, 800 832 9198 y 800 277 4780 con atención las 24 horas o llamar el 9-1-1.

Para finalizar dijo que las medidas preventivas, en lo individual, van a repercutir en un resultado positivo en lo colectivo, por eso la insistencia de que permanezcan en casa.