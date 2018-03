Cornada mortal a la fiesta brava

Ariel Velazquez/Diario La Verdad Cancún, Q. Roo Intensa polémica se lleva a cabo entre el sector taurino y los que protegen del maltrato a los animales por el tema de las corridas de toros, peleas de gallos y de perros, al grado de que incluso corre el riesgo de convertirse la Plaza de Toros en costoso 'elefante blanco'. Mientras crece la controversia, para las autoridades y el Cabildo del Ayuntamiento lejos de desaparecer el articulado sobre su impedimento, en el caso específico de las corridas, según reconocen, se perfeccionó. Entre los argumentos del nuevo reglamento para la ‘Protección y Bienestar Animal’, está el hecho de que la raza humana los utiliza como juguetes, para hacer experimentos, divertirse y hasta ganar dinero, todo a sus costillas. De ahí que surge la necesidad de protegerlos. Hace unos días, 60 gatos que estaban recluidos en situación insalubre, con desnutrición o hasta enfermos, fueron rescatados de un refugio de animales en la Supermanzana 64 de Cancún por personal del Ayuntamiento de Benito Juárez. La Dirección de Protección Animal acudió al refugio ‘Gattocat’, sobre la calle 19 Norte, en la Manzana 27 de la Supermanzana 64, por lo que esta dependencia procedió a la clausura del espacio, y rescate de la fauna en el lugar. Ese es uno de múltiples motivos para modificar el reglamento respectivo, ya que también existen vacíos legales en materia de corridas de toros, peleas de perros y de gallos en Cancún, de ahí la importancia de su actualización.

En entrevista, la regidora presidenta de la comisión de Desarrollo Social, Erika Guadalupe Castillo Acosta, dijo que maltrato animal se combate hasta sus últimas consecuencias en Benito Juárez. De ahí que, junto con otros regidores, elaboraron una iniciativa en la que se reforman diversos artículos de dicho Reglamento para la Protección y Bienestar Animal. Expresó que no existe una cifra exacta de cuántos animales sufren o han sufrido maltrato animal en el municipio, pero de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del 2015, México es el tercer país en el mundo con mayor número de registros de animales maltratados. Año con año mueren más de 60,000 anima- les por esta causa. Las acciones de este tipo más recurrentes hacia animales en nuestro país son violación, abuso sexual, tortura, lesiones, abandono y muerte. Sobre los perpetradores, agregó que, conforme a datos de ese organismo, la mayoría de las personas que maltratan son hombres y el 80% cuentan con un alto ingreso socioeconómico. Recordó que durante miles de años los animales han sufrido indiferencia, maltrato o muerte a manos del hombre, de ahí la importancia por crear una conciencia de respeto hacia la vida de estos seres y por fortuna este reclamo social ha cobrado fuerza en Cancún, por eso dijo, la participación ciudadana es fundamental para reformar conductas sociales nocivas para la dignidad humana y se extienden a los animales y sus derechos. Puntualizó que es inaplazable brindarles un trato digno y respetuoso a sus vidas, de ahí que por lo menos en el municipio de Benito Juárez, no se permiten las corridas de toros, peleas de gallos, peleas de perros y “carreras parejeras”. Mencionó que, de acuerdo a estudios clínicos veterinarios, todo ello provoca estrés en los animales. Por eso en el caso de las corridas de toros, no se permiten que ni siquiera los toreen, máximo que los maten, como sucede en las peleas de gallos o de perros, donde los combates son a muerte, generalmente. “Todo por un lucro”, subrayó. [caption id="attachment_799708" align="aligncenter" width="620"]Ilustración de Gonzalo Estevez/La Verdad[/caption]Por eso criticó la regidora Castillo a los empresarios de las peleas de perros, gallos y fiesta brava, lo mismo que a los toreros y demás personal dedicada a la tauromaquia, ya que realizan una actividad que viola la “Declaración Universal de los Derechos de los Animales” de la ONU, del cual el Estado mexicano forma parte. En relación al Reglamento para la Protección y Bienestar Animal, dijo que su propuesta reforma, adiciona y deroga diversos artículos en donde se anotó que principalmente el sacrificio de los animales para consumo humano debe ser “conforme a lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas, exceptuando el método de electro insensibilización”. En este sentido reiteró que no se debe utilizar este método, porque en los hechos se le está electrocutando a un ser vivo. En cuanto a las sanciones manifestó que cuando un infractor sea reincidente se les multará de 40 a 200 U.M.A. (Unidad de Medida y Actualización), teniendo en cuanta que cada una de ellas tiene un valor de 75 pesos 49 centavos. Asimismo, manifestó que se sancionará con multa de 10 a 50 U.M.A. porque se castiga a quien se dedique a “organizar, azuzar o participar en peleas de animales, de cualquier forma, debiendo la ciudadanía dar parte a las autoridades correspondientes. Resaltó que la solicitud de modificar el reglamento es para que quede totalmente claro que es una de sus preocupaciones actuales es proteger y salvaguardar los derechos de los animales, en especial las mascotas domésticas y aquellos animales que se utilizan para explotarlos en un espectáculo “sangriento”.Por su parte el torero Francisco Dóddoli, a nombre de la Asociación Nacional de Matadores de Toros y Novillos, Rejoneadores y Similares, en entrevista telefónica aseguró que la tauromaquia es una industria 100% mexicana con impacto en el Producto Interno Bruto y generadora de cultura y espectáculo. Expuso que en su asociación se ve a la lidia de toros como un reflejo de la historia y la asimilación cultural de dos mundos, por lo que la tauromaquia es una actividad que refleja uno de los rasgos culturales más profundos del mestizaje y promueve la conservación de valores de la sociedad. “La dignidad, la libertad, el respeto, el amor, la tolerancia y la igualdad, tanto a la patria como a sus tradiciones, y también a los animales son valores que se reflejan en una corrida”. Por lo que consideró que la prohibición en Cancún como en otros sitios, traerá gra- ves repercusiones económicas, turísticas y culturales. En este contexto, en agosto pasado, el matador Amado Luna en representación de los taurinos de la entidad, solicitó al Congreso una iniciativa para que la fiesta brava sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial en el Estado de Quintana Roo. Entregó el proyecto de iniciativa a las diputadas Laura Beristaín Navarrete, Ivanova Pool Pech, y Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo de la XV Legislatura.El pasado 15 de octubre se suspendió una corrida que se realizaría en la Plaza de Toros, para recaudar fondos destinados a los damnificados de los sismos de septiembre en Oaxaca, era una causa noble, pero no se autorizó. El secretario General, Guillermo Brahms González, dijo que no se autorizaba ya que les provocaría “estrés” a los toros por el maltrato físico. La Peña Península Taurina de Cancún, organizadora del evento, tenía una cartelera con Renán Ceballos, Marco Antonio Cabañas, Carlos Mendoza, Luis Canul, y Héctor Silva, además de los alumnos de la Escuela Taurina “Jorge Ávila”. Marco Antonio Cabañas sobre el particular dijo que es una aberración de la autoridad y que esperaran que salga el PRI y el PVEM de la administración municipal para promover sea derogado dicho reglamento u otros relacionados con impedir la fiesta taurina, ya que independientemente de la tradición cultural, representa una fuente generadora de ingresos para muchas personas, concluyó. El gerente general de la Plaza de Toros de Cancún, Juan Pablo Calderón, apuntó que pese a su impedimento que no prohibición, seguirán apoyando a quien quiera adentrarse en la práctica del toreo. Externó que sería muy triste que la plaza se convirtiera en un “elefante blanco”, de ahí que mientras se deroga dicho reglamento –cuando llegue otro partido al Ayuntamiento-, seguirán realzando otro tipo de espectáculos, pues es muy costoso su mantenimiento así como el pago de impuestos, como el impuesto predial por su tamaño y giro.