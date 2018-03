Coparmex quiere regular trabajo

Jesús Faudoa /Diario La Verdad Quintana Roo.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que representa a un importante sector empresarial en México, indicó que es necesario que los empleos que se generan en el país deban de ser de calidad y cubrir las necesidades básicas establecidas en la Línea de Bienestar. Según lo expuesto por la Coparmex, a finales de 2017 habrán de generarse cerca de 800 mil empleos, de los cuales sólo el 61% son de tiempo completo y alcanzan a cubrir los gastos. Adrián López, presidente de Coparmex Cancún dijo que la desventaja al no tener empleos formales, es que no se pueden beneficiar de los programas o beneficios que actualmente se están proponiendo con las autoridades de salarios mínimos, además de que no cuentan con Seguridad Social. El empleo informal es concebido como todo trabajo que se esté realizando sin contar con el amparo del marco legal o institucional, lo cual puede ser provechoso para el empleador pero deja en desventaja al trabajador. Actualmente se han generado en lo que va del 2017, 812 mil 292 empleos formales, que incluye a los trabajadores que tienen una relación laboral reconocida y que hacen cumplir sus derechos laborales, tales como seguridad social, beneficios no salariales de liquidación o finiquito al término de la relación de trabajo, con datos de la ONG ‘¿México Cómo Vamos?’. El mismo indicador nos muestra que en Quintana Roo existe un foco ámbar en materia de informalidad con un 46%, lo que genera que exista una pobreza laboral de 29.7%, es decir, de personas que con lo que perciben no puedan tener acceso a la canasta básica alimentaria.

Te puede interesar