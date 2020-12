Coordinador de Asesores del ayuntamiento de Benito Juárez fuera del PRD

Debido a los estatutos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Coordinador de Asesores en el ayuntamiento de Benito Juárez, Carlos Aguilar Osorio quedó fuera de las filas del instituto político antes referido en Quintana Roo, lo cual sorprendió a más de uno.

Al respecto el funcionario municipal declaró a La Verdad Noticias que al enterarse de esta noticia se sintió sorprendido, sobre todo por el comportamiento del PRD estatal, pero aseveró no estar preocupado ante esta determinación del partido político en Quintana Roo.

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado

Coordinador de Asesores del ayuntamiento de Benito Juárez fuera del PRD

Indicó que ha estado alejado del PRD debido a sus ocupaciones dentro de la viuda pública del municipio, motivo por serán los tribunales donde se determine quién tiene la razón en esta caso, pues hay buenos cuadros dentro del sol azteca en la entidad.

“Hay muchos dentro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que nacieron políticamente en el PRD y continúan su camino político en unas siglas mucho más favorables”, expresó el Coordinador de Asesores.

Noticias Cancún

Aguilar Osorio señaló que dentro del mundo de la política existen discrepancias, por eso espera la oportunidad de poder obtener el triunfo en una elección, sin embargo, actualmente dijo no tener prisa para participar dentro de un proceso democrático, aunque no se descartó como participante en un futuro.

Coordinador de Asesores del ayuntamiento de Benito Juárez fuera del PRD

Carlos Aguilar fuera del PRD en Quintan Roo

El funcionario resaltó que dentro del PRD se han formado buenos políticos, sin embargo, actualmente muchos de ellos ya se encuentran en Morena, poniendo como ejemplo al mismo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador e inclusive el mismo Diputado Federal en San Lázaro, Porfirio Muñoz Ledo.

Te recomendamos: VIDEO: Cocodrilo es captado cenando en restaurante de Cancún ¡Provechito!

“No he renunciado (al PRD), pero no participé en la campaña de reafiliación, entiendo que esa misma falta de reafiliación ya no soy parte de la militancia activa, pero no me preocupa por la apertura que tiene los partidos políticos para las candidaturas externas”, enfatizó Carlos Aguilar.

Más notas de Quintana Roo AQUÍ