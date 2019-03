Convocatoria amañada en el PRI acusa la CROC

Mario Machuca Sánchez, dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Benito Juárez, señalo que la convocatoria para renovar la dirigencia al interior del partido puede estar amañada y debe de existir democratización.

Machuca Sánchez, dijo que no es cierto que le permitan la participación a todos, “cuando tu pones documentos y no eres el que quieren que participes te someten a un supuesto examen y te descartan por no ser su candidato de elección”.

“Si permiten toda esta democratización seguramente vamos a poder avanzar sino vamos a seguir con las mismas compilaciones”, aclaró.

Para el líder de la CROC lo que hay que cambiar es algunos actores que están dentro del instituto y cambiar las formas de elecciones. Por lo que se han hemos encontrado resistencia, en el propio partido tricolor.

“Yo he sido unos de los críticos en torno a lo mismo, si el PRI no se abre a una democratización en general de toda su estructura de todos los lugares donde tenemos que elegir algo, vamos a seguir teniendo complicaciones”, indicó.

Agrego que debe ser la militancia la que participe, para la renovación de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional no el dedazo ni la imposición.