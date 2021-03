Convocan a reforestar Cancún para reponer árboles derribados por huracanes

Organizaciones civiles se integrarán este domingo para reforestar Cancún y recuperar parte de los árboles derribados durante el paso de los huracanes en 2020, que arrancaron varias plantaciones en diferentes puntos de la ciudad.

Paulina Sánchez, directora del Movimiento Reforesta Cancún 20/21, mencionó que este proyecto busca plantar hasta 300 árboles a partir del domingo 07 de marzo y hasta al domingo 18 de abril, tiempo en que comienza la sequía y no es recomendable sembrar.

Las organizaciones esperan sembrar hasta 300 árboles. Foto: Movimiento Reforesta.

Para ello, agregó, contarán con el apoyo de organizaciones como:

Plant for the planet

Cancun 420

Asociación Mexicana de Agricultura (AMA)

Movimiento Plan Coatí

Snorkeling for trash

Simbiosis Social

Unidos MX

Resforestar Cancún con árboles endémicos

Estas organizaciones en conjunto, explicó, llevarán a cabo la plantación de árboles endémicos como Ciricote, Caoba y Macuilli Rosado, los cuales son resistentes al clima del Caribe y no resultan invasivos para los ecosistemas locales.

La ambientalista contó también la siembra de todas estas especies estará vigilada por técnicos de la Asociación Mexicana de Agricultura.

Paulina aseveró que plantar árboles endémicos es indispensable, pues una de las causas por las que los huracanes lograron arrancar tantos durante el año pasado fue precisamente porque se trató de especies exóticas, agenas a la zona.

"Muchos de los que se cayeron (durante los huracanes) fueron especies que no son de aquí, son exóticas, entre ellos los flamboyanes, ficus, que no se pueden arraigar bien hacia la tierra, que no rompen piedra y estamos haciendo esto con el ideal de cambiar", declaró.

Asiste a plantar un árbol

La primera jornada de plantación se llevará a cabo el domingo 07 de marzo, sobre la Avenida Huayacan, exactamente en el kilómetro 1.5, donde se darán cita alrededor de 50 voluntarios, aunque desde este sábado ya varias personas se encontraban realizando pocetas.

Te puede interesar: Colores de Bacalar no regresarán si no detienen tala de mangle y uso de pesticidas

El arranque se realizará a las 08:00 horas, pero los activistas pidieron a los voluntarios estar un poco antes para repartir a cada uno las actividades que tiene para poder reforestar Cancún.