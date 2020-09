Convoca IMSS a mujeres derechohabientes a realizarse mastografía

A través del mastógrafo móvil, el IMSS realiza diariamente hasta 80 pruebas para detectar oportunamente el cáncer de mama entre mujeres derechohabientes.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Quintana Roo convocó a las mujeres derechohabientes de entre 40 y 69 años de edad a que acudan durante lo que resta del mes a solicitar su mastografía.

Se trata del estudio que tiene como objetivo detectar anormalidades en los tejidos de los senos, que en algunos casos y sin la atención oportuna, pueden convertirse en un riesgo para la salud.

La representante del IMSS en el estado, Xóchitl Refugio Romero Guerrero, indicó que se reactivó este servicio de medicina preventiva, y que, en el presente mes ha retomado las mastografías en la unidad móvil.

Con ese vehículo se recorren las Unidades de Medicina Familiar (UMF) y los hospitales de manera itinerante, con las medidas de seguridad e higiene necesarias por la emergencia sanitaria por COVID19.

Xóchitl Romero destacó la importancia de que todas las mujeres se realicen este estudio cada dos años, ya que se considera el más efectivo para la detección oportuna de cáncer de mama y para evitar que el padecimiento se extienda a otras partes del cuerpo.

Las recomendaciones para el día de la toma de mastografía son que acudan con ropa de dos piezas, bañadas, sin desodorante ni talco, ya que la mayoría de esos productos contienen minerales que no dejan ver con claridad las imágenes de Rayos X.

La mastografía es el procedimiento más efectivo para detectar con oportunidad en cáncer de mama.

Indicó que, si las mujeres detectan cambios o anormalidades como bolitas, abultamientos, hundimiento del pezón o coloración diferente de la piel en las mamas, se debe acudir de inmediato con el médico.

La unidad móvil estará los días 23 y 24 en la UMF No. 11; del 25 al 28 en el Hospital General de Sub Zona con Medicina Familiar (HGSZ/MF) No. 2 en Cozumel; el día 29 en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 18 en Playa del Carmen, y para cerrar este mes, el día 30 en el Hospital General Regional (HGR) No. 17 en Cancún.

En el mastógrafo móvil se realizan, en promedio de 70 a 80 estudios diariamente.

