Continuarán las lluvias para Cancún y algunas partes de Quintana Roo

De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes en Miami y con el último comunicado por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil, en Cancún el clima será de medio nublado a nublado, probabilidad de lluvias aisladas con chubascos ocasionales acompañados de actividad eléctrica.

Detalló que aunque haya lluvia durante el día, habrá bochorno y calor con una temperatura mínima de 31 grados y una máxima de 34, una sensación térmica de 38 grados, humedad de 73% y 30% de probabilidades de lluvias, además informaron que habrá viento del este fijándose al sureste de 15 a 25 kilómetros por hora con algunas rachas fuertes en áreas de tormenta.

Esto se debe a que desde ayer por la mañana se formó un canal de baja presión o vaguada y que hoy continúa localizada en la superficie sobre la Península de Yucatán; a la cual se le asocia una baja presión ubicada sobre el Golfo de México al norte de la citada región peninsular con una baja probabilidad de 10% de evolución.

Señaló la coordinación que se mueve lento al oeste, pero que en su amplia circulación periférica impulsa aire marítimo tropical con variable contenido de humedad hacia la región peninsular, lo que provocará lluvias para Yucatán y gran parte del estado de Quintana Roo.

Hay que destacar que las autoridades no han dicho que este sistema se convertirá en tormenta tropical, ni mucho menos en huracán, por lo que piden a la población estar atentos a los boletines que emite la Coordinación Estatal de Protección Civil y no hacer caso a fuentes no oficiales o medios que sólo tratan de alarmar a la gente.

Hasta el momento las autoridades afirmaron que seguirán monitoreando este fenómeno, así como todos los que están en el Atlántico, Mar Caribe y el Golfo de México, ya que a pesar de que no hay peligro para Quintana Roo, por precaución seguirán rastreando el movimiento de cada uno.