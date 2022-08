Continúan los robos de motos en plazas de Cancún

Denuncias ciudadanas ponen en evidencia la falta de vigilancia en Plaza las Américas de Cancún, en una semana han reportado dos robos de motocicletas en el estacionamiento. Las víctimas, al no tener respuesta, hicieron público sus casos.

Las unidades no han sido localizadas. El primer hurto se registró el 4 de agosto, durante la tarde - noche del jueves. Según relata el afectado, identificado como Rodríguez, cuando salió del recinto no halló su moto, en ese momento llamó a las autoridades para reportarlo y solicitó las cámaras de video vigilancia.

Tras revisar las grabaciones, confirmó que los ladrones doblaron las placas para evitar ser detenidos, después de eso huyeron del lugar con rumbo desconocido, hasta hoy, no hay avances.



El segundo hecho fue al día siguiente, el viernes 5 de agosto a las 18:10 horas, también en el estacionamiento de Las Américas, la denunciante de apellido, Aguilar, comentó que el vehículo de dos ruedas es de su esposo y que no tienen mayor información al respecto.

Recalcó que ya levantaron el reporte, la denuncia y ahora piden apoyo de la ciudadanía, de amigos y vecinos para ubicar la unidad y sea rescatada, teme que sea utilizado para otros fines, como delitos de alto impacto en Cancún e incluso robos a transeúntes.



Hasta el momento no hay rastros de las unidades

Los ladrones doblaron las placas para evitar ser detenidos

Motos robadas:

Dominar 400, placas 22A-WV-5 de Quintana Roo.

Honda Cargo color rojo, placas 39AZJ7 de Quintana Roo.

Plaza las Américas

Entre las avenidas Tulum y Bonampak en la Supermanzana 7.

Motos robadas en Quintana Roo hasta junio

Con violencia: 38

Sin violencia: 762

Total: 800

El mes con más casos

Junio: 150

El mes con menos casos

Enero: 106

Robos en Cancún

Con violencia: 32

Sin violencia: 441

Total: 473

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram