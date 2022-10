Continúa el robo de motos en Cancún, octubre no ha sido la excepción

Parece que el único delito que no baja y que sigue a la alza, son los robos a motocicletas en Cancún, en lo que va del mes, este medio tiene conocimiento de dos casos, el primero ocurrió el 2 de octubre y el segundo el 3. Aún no han sido encontradas.

El primer robo ocurrió en la supermanzana 207, en el fraccionamiento Alejandría, según lo relatado por Jorge Luis, la víctima, el delito se cometió mientras él se encontraba al interior de su domicilio, sin percatarse de los presuntos culpables.

De acuerdo a Jorge y a sus amigos en Facebook, vieron una publicación en un grupo de Tabasco, en el que ofrecían una moto con las mismas características a la de él, una Gixxer Suzuki con placa de circulación 51AXG9 del estado de Quintana Roo, ya denunció los hechos a las autoridades correspondientes.

Roberto, otra víctima, contó que en Paseos del Mar le robaron su motocicleta, una Bit 150 color rojo de la marca Itálika, durante la madrugada del 3 de octubre. Su unidad se encontraba sobre la calle Isla Comores, frente al baldío donde hay una capilla cristiana, allí lo dejó estacionado.

“Al despertar al día siguiente, cuando iba a realizar mis labores no encontré mi moto y en ese momento dije que ya me lo habían robado, salí a preguntar a los vecinos, pero no hubo respuesta, en ese momento llamé a la policía, pero hasta hoy, no hay resultado”, comentó.

Pide ayuda de la ciudadanía para dar con su moto, la cual es nueva y tenía unos días de haberlo sacado a crédito, afirma que aún lo sigue pagando. “Aún no le había sacado las placas de circulación, pero como dato particular, mi moto tiene la manguera del motor dañada”, añadió.

Hasta agosto del presente año, la FGE tuvo mil 840 carpetas de investigación en todo Quintana Roo por robo de vehículo automotor, de cuatro ruedas se registraron 703; de motocicleta mil 132 y de embarcaciones pequeñas y grandes cinco.