1 /2 Continúa desorden en la XVI Legislatura Local Continúa desorden en la XVI Legislatura Local

Por falta de quórum, no se realizó la primera sesión de la XVI Legislatura, ya que, con diferentes argumentos, sólo se presentaron 10 de sus 25 integrantes.

Previamente, el diputado José Luis Toledo, realizó una clausura simbólica del Salón de Plenos, continuando con el desorden que imperó desde la conformación del actual legislativo el martes pasado.

La sesión de este jueves, inicial del primer mes del primer período de la XVI Legislatura, estaba convocada para las 10 de la mañana, pero no se presentaron los integrantes de las fracciones de oposición (PAN, PRD, PRI, MAS y MC) y una parte de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En el caso de los diputados de oposición, el argumento para no participar en la sesión fue porque se está empleando la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 1995 y no la que debió entrar en vigor desde el pasado día tres de los corrientes.

En el caso de los integrantes de Morena, los legisladores Alberto Batún, Paula Pech, Luis Fernando Chávez y Linda Cobos, no se supo a ciencia cierta por qué de su ausencia, aunque se especula que es consecuencia de que no tienen claro si están o no incurriendo en una ilegalidad.

Y es que, según trascendió, entre estos diputados hicieron eco las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, en la víspera, ante la disputa de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Federal, afirmó que Morena no puede cambiar leyes a conveniencia.

Por cierto, hay que destacar que, en el caso del Congreso Local, uno de los conflictos se deriva de que, se acusa a la bancada morenista de que pretende mantener la Gran Comisión y no instalar la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Sin embargo, el presidente de la Mesa Directiva y coordinador de la bancada de Morena, Edgar Gasca, rechazó versión y confirmó que sí se instalará la Jucopo.

Sin embargo, el legislador de Movimiento Ciudadano, José Luis Toledo Medina, realizó la clausura simbólica del Saló del Plenos al afirmar que la fracción morenista incurría en ilegalidades para tomar el poder.

«Tiene la mayoría, pero porque recurrieron a irregularidades y a violentar la Ley», destacó.

Anticipó que recurrirán a un Juicio para la Protección de los Derechos Políticos, con el fin de revertir la elección de la Mesa Directiva, de la cual dijo todas sus acciones son ilegales.

Incluso, José Luis Toledo aseguró que el Legislativo actual no tiene personalidad jurídica para recibir el Tercer Informe de Gobierno de Carlos Joaquín González, que está previsto para este viernes.

“Estamos ante una ilegalidad y una vergüenza”, concluyó.

Hay que destacar que el diputado Edgar Gasca dijo que convocará a sesión tantas veces como sea necesario para conseguir el quórum, incluso citó para mañana a la Sesión Solemne, a las 16 horas, para la entrega del Tercer Informe del Gobernador y a sesión ordinaria para las 19 horas.

Asimismo, anticipó que se descontará el sueldo a los diputados faltistas.