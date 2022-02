Continúa crisis de ocupación hotelera pese a turismo beliceño en Chetumal.

Contrario a como ocurre con el sector comercial, hasta el momento los hoteles de Chetumal no registran beneficios con la reapertura de la frontera entre México y Belice ni por el establecimiento del Semáforo Epidemiológico en color verde.

De acuerdo con la presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro y Sur de Quintana Roo, Bertha Medina Núñez de Cáceres, los niveles de ocupación no han incrementado durante el presente mes.

Como ha informado La Verdad Noticias, Belice reabrió sus fronteras, luego de dos años, el pasado siete de febrero y desde el lunes pasado se estableció el color verde del Semáforo Epidemiológico Estatal relacionado con la pandemia de la COVID-19.

Sin embargo, Bertha Medina resaltó que a pesar de que registran hasta 400 cruces diarios de visitantes beliceños, no han avanzado en la recuperación económica, ya que no están ocupando habitaciones.

No sé que está pasando… pero no se ven beliceños, sabemos que pasaron el primer día más de 328 personas y se regresaron 212, lo que quiere decir que se quedaron a pernoctar, en algún lado, cerca de 100, pero no se vio reflejado en la hotelería; estamos suponiendo que fueron a otros puntos del sur o de la Península.