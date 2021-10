Continúa cierre de negocios por crisis económica en Chetumal.

El líder de la CROC en Othón P. Blanco, César Antonio Iuit, afirmó que unos 150 micro empresarios en la capital del Estado no han podido sortear las dificultades económicas que han caracterizado al 2021 y han suspendido actividades.

Destacó que, a pesar de que se ha logrado avanzar en el Semáforo Epidemiológico, la crisis financiera no ha logrado ser revertida y, como consecuencia, los micro y pequeños negocios han resultado los más afectados.

El dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos afirmó que lo grave, al menos para el sur de la entidad, es que se vaticinan mas cierres de establecimientos.

Las ventas están terribles, están en apenas un 20 por ciento… no sale ni para gastos de operación, los que siguen activos apenas obtienen ganancias, porque a veces no se gana ni para la renta y la luz, no hay para pagar empleados.