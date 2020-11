Conteo oficial muestra 1,930 muertes por Covid-19, pero van 8,540 en Quintana Roo | Especial / Ilustrativa

Las cifras oficiales de la Secretaría de Salud reportan 1,930 muertes por Covid-19 en Quintana Roo, desde que se registró el primero caso en marzo pasado, pero en realidad suman 8 mil 540 fallecidos por la pandemia.

Esta cifra incluye a las 1,930 víctimas y, el resto, "no se conocen las causas". Son personas que, en su mayoría, murieron en casa, porque no encontraron un lugar en un hospital, o simplemente les dio miedo acudir ante el riesgo de contagio.

Se trata del "exceso de mortalidad" que reporta cada uno de los 32 estados de México para dar un panorama más amplio de la pandemia en el país, basado en las cifras oficiales de las secretarías de salud locales.

Benito Juárez (Cancún) es la localidad con más exceso de mortalidad en Quintana Roo.

Del total de fallecidos durante la pandemia, al menos 5 mil 425 eran hombres y 3 mil 115 eran mujeres, de acuerdo con los datos abiertos de la Secretaría de Salud federal.

Municipios de Quintana Roo con más "exceso de motalidad"

Los municipios de Quintana Roo con más exceso de mortalidad son Benito Juárez, con 4 mil 548 defunciones, de las cuales solo 1,216 son oficialmente a causa del Covid-19; después está Othón P. Blanco, con 1,584 muertes, aunque solo 223 son confirmadas por el virus.

Otros municipios con un gran margen de mortalidad, respecto a las cifras oficiales son Solidaridad, donde las autoridades solo registran 214 muertes a causa del Covid-19, pero en realidad suman 1,069 personas fallecidas.

Quintana Roo es una de las entidades que menos pruebas Covid-19 ha aplicado.

Meses con más muertes por la pandemia en Quintana Roo

De acuerdo con los datos abiertos de la Secretaría de Salud federal, los meses con más muertes por la pandemia en Quintana Roo fueron julio y agosto, cuando se registraron 1,648 y 1,340 defunciones, respectivamente.

El mes con menor número de muertes "no identificadas" fue octubre, cuando solo se registraron 196 fallecimientos, mientras que en noviembre, no ha habido cifras de personas muertas no identificadas.

¿Qué es el exceso de mortalidad?

En una de las conferencias vespertinas para informar sobre la situación del coronavirus en México, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell explicó detalladamente sobre este incremento de muertes no esperadas.

Según dijo, cuando ocurre un fenómeno extraordinario como una guerra o, en este caso una pandemia, suceden más fallecimientos, que se conocen como exceso de mortalidad, es decir, muertes adicionales a las esperadas.

Te puede interesar: Coronavirus en Cancún viernes 27 de noviembre: Repuntan infecciones en la entidad

No obstante, el funcionario ha pedido a los medios de comunicación no "agregarle dramatismo" a la epidemia con primeras planas estadísticas", pese a que él mismo ha reconocido que "la epidemia es terrible en sí misma.