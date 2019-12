Contaminación lumínica afecta actividades del telescopio de Sayab.

Gerardo Pech, astrónomo y jefe de domo.

Luego de descartar la idea de que el Planetario Sayab deba en un momento dado ser reubicado tras el aumento de la contaminación lumínica en Playa del Carmen, Gerardo Pech, astrónomo y jefe de domo, sugirió eficientar los sistemas a luz led que es más eficiente y barato, pero sobre todo, colocar pantallas que dirijan la luz hacia el objetivo y no que se disperse hacia la atmósfera.

“El cambio climático es un problema real y urgente que tenemos que tratar ya. En realidad a observación directa a la astronomía no es tanta, afortunadamente los astros no son alterados por las actividades humanas, eso es un poco las enseñanzas que deja la astronomía misma que nos dice que nuestro planeta no es del todo relevante en el orden cósmico”, reflexionó el astrónomo y jefe de domo del Planetario Sayab.

Sin embargo, reconoció, esta postura de la astronomía le recuerda al ser humano que el planeta es único y eso es lo que se está alterando, la capacidad del planeta de generar vida. “Estos últimos meses hemos tenido que cancelar algunos eventos de observación por la cantidad de nubes que hay (...) otro aspecto sería la contaminación lumínica, el hecho de que todo se está haciendo tan tecnológico que siempre hay una luz encendida y la calidad del cielo se vuelve peor”.

Agregó que para la observación nocturna de los cielos cada vez es necesario alejarse más de las aglomeraciones urbanas, prueba de ello, ejemplificó, es cuando por las noches las personas se van acercando a Playa del Carmen y las luces de la ciudad son visibles desde amplios tramos, por lo que este fenómeno de contaminación lumínica entorpece las actividades del telescopio y domo del Sayab.

“Ahorita este planetario está quedando en una zona céntrica, la iluminación está creciendo, nos están colocando muchos reflectores cerca y eso sí está afectando directamente las actividades que podemos ofrecer para el público, porque si nos ponen reflectores aquí al lado, pues ya no vamos a poder observar los objetos más interesantes”, comentó.