Construyamos un Cancún con valores: Monseñor Pedro Pablo Elizondo (video)

Valores como el respeto y la solidaridad, permitirán que Cancún y sus habitantes sigan siendo la encarnación de la hospitalidad, afirma Monseñor Pedro Pablo Elizondo

A punto de celebrar el Encuentro Mariano, que este 2019 cumplirá 25 años, y en el marco de los 50 años de Cancún, el Obispo Prelado Pedro Pablo Elizondo, hizo un llamado a cimentar el futuro de Cancún en valores, y a conservar la hospitalidad que caracteriza a su gente.

“Decía un Cardenal que vino de Roma: ‘los mexicanos son la personificación, la encarnación de la hospitalidad’; somos sumamente hospitalarios por naturaleza, por bondad, por fe, por ser mexicanos”, destacó Monseñor Elizondo en entrevista con La Verdad.

Monseñor Elizondo agradeció el trabajo de los laicos en el desarrollo de la Iglesia Católica en Cancún

Aseguró que los primeros 50 años de Cancún se han caracterizado por el crecimiento espectacular que ha tenido, además del éxito como destino internacional, la calidez de la gente y la belleza natural del paraíso.

“Eso es de lo que tenemos que estar muy agradecidos, reconocerlo y que no lo perdonamos: cuidar nuestro carisma, somos la encarnación de la hospitalidad, debemos cuidarlo, cuidar Cancún, cuidar la naturaleza, cuidar la casa común y cuidarnos nosotros”, exhortó.

El prelado reconoció a tanta gente, los primeros fundadores y a quienes apuestan a hacer de Cancún un sitio predilecto a nivel mundial, quienes han trabajado por tener calidad en hoteles, en servicios turísticos e infraestructura de primer nivel.

“Quisiera hacer un reconocimiento, junto a todo lo que es la calidad, la belleza natural de las playas, indiscutible, maravillosa; pero sobre todo a los cancunenses, los servidores, los que trabajan ahí sirviendo en las mesas, en los hoteles, atendiendo a la gente”, destacó el Obispo.

Por ello, destacó, la Iglesia Católica ha formado parte de esa historia, e insistió en que desde su trinchera han contribuido al trabajo de cuidar y proteger a las familias de Cancún y al destino mismo, con eventos como el Encuentro Mariano.

Monseñor Elizondo y Lolita Ulloa invitaron al Encuentro Mariano que se realiza este sábado en Cancún y el domingo en Playa del Carmen

Acompañado por Lolita Ulloa, Monseñor Pedro Pablo recalcó que el camino de los valores y la familia es el que debe prevalecer si se quiere que Cancún siga adelante, prosperando floreciendo.

Además, Lolita Ulloa destacó que la Iglesia ha tenido un papel fundamental en el desarrollo de Cancún, apoyando a quienes eligieron este destino para emprender y forjar sus familias.

“Venía gente muy joven a emprender, nuestra historia fue así, emprender una historia, un camino, un trabajo, pero con valores, esos valores que la iglesia ha querido rescatar”, aseveró.

Encuentro Mariano

Por ello, destacaron, la importancia del Encuentro Mariano, que en este 2019 cumple sus primeros 25 años.

“Estamos en las bodas de plata, muy contentos, porque todo el elenco de conferencistas son de primera, tenemos hasta un obispo de de Siria, que tiene un testimonio muy impactante, y otros que son para los jóvenes”, explicó el Obispo Elizondo.

Este es el calendario de actividades que tendrá el Encuentro Mariano de este fin de semana

El Encuentro Mariano, explicó Ulloa, organizadora del mismo, se realizará este 26 de octubre en el Centro de Convenciones de Cancún a partir de las 10:00 de la mañana, y el 27 de octubre en Playa del Carmen, a partir de la 1 de la tarde.

“Tendremos expositores de primer nivel, y no solamente es hablar de fe, sino testimonios de vida, lo que ha significado para ellos la vivencia de la Cruz, que es finalmente el signo que nos distingue como cristianos, porque ese el tema central de este Encuentro Mariano”, expresó Ulloa.

El Obispo de Cancún aseguró que San Juan Pablo II estaría orgulloso del trabajo emprendido junto a los laicos, impulsando lo que él denominaba la nueva evangelización.

“Yo creo que el Papa, San Juan Pablo II estaría muy contento, porque su sueño era la nueva evangelización; nueva en sus métodos, nueva en sus expresiones, nueva en su ardor, y este es el ejemplo modelo de nueva evangelización, el Encuentro Mariano”, afirmó.

Además, Monseñor Elizondo y Lolita coincidieron en destacar la importancia de acercar a los jóvenes a la Iglesia, por ello, el Encuentro Mariano tendrá un foro juvenil.

“Yo creo que los jóvenes hoy están en búsqueda, yo creo que no hay un ser humano que no esté en búsqueda de la verdad, pero hay ocasiones en que las verdades que nos propone el mundo no son reales”, expresó Ulloa.

Para acudir al Encuentro Mariano, es necesario adquirir el brazalete, que está disponible en todas las parroquias de Cancún, mientras que para el evento en Playa del Carmen, se venderán directamente en el evento, en la Iglesia de la Santa Cruz.

Laicos, protagonistas

Monseñor Elizondo aseguró que en el desarrollo de la Iglesia Católica de Cancún y Chetumal, los laicos han jugado un papel fundamental, organizando movimientos como el Encuentro Mariano, o de renovación carismática, de matrimonios a través del Movimiento Familiar Cristiano, jóvenes, adultos mayores.

Lolita Ulloa forma parte de los laicos que desde hace 25 años han dado vida y trabajo por la Prelatura de Cancún

“Los laicos aquí se han tomado muy en serio su misión; hay muchísimos grupos y variados, esa es la iglesia del futuro, la iglesia de laicos comprometidos, que realmente quieren trabajar y servir a Dios nuestro Señor, y estas haciendo obras maravillosas.

“Muchas felicidades a todos estos laicos que llevan 25 años organizando un Encuentro Mariano de excelencia”, expresó.

50 años de la Prelatura

Aprovechando que los laicos se han vuelto muy activos, Monseñor Elizondo aseguró que ahora que están por celebrar los 50 años de la Prelatura, el comité organizador serán los laicos, y confió que se sumen los cardenales, los obispos y los sacerdotes.

La Prelatura Cancún Chetumal cumple 50 años el 22 de noviembre de 2020

Agregó que la Santa Cruz es una tradición muy arraigada en el pueblo quintanarroense desde los antiguos mayas, y recordó que Felipe Carrillo Puerto tuvo primero por nombre la Chan Santa Cruz, y hoy, en cada pueblito hay una devoción muy especial a ella.

“Para nosotros es muy significativo renovar esa devoción a la Cruz, porque ahí se concentra nuestra fe, la redención, el amor de Jesucristo y también para la Cruz maya”, aseveró.

Resaltó la forma tan especial que el pueblo maya dibujaban la Cruz con los instrumentos de la pasión.

“Es una Cruz verde con flores, es una cruz florida, quiere decir de pascua, de muerte y de resurrección, y ahora vamos a comenzar el 18 de noviembre en Carillo Puerto el tercer año, Año de la Santa Cruz, para prepararnos a los 50 años, bodas de oro, el próximo 22 de noviembre de 2020”, explicó.

App Jesús Conmigo

Con la misión de acercarse más a los jóvenes, Monseñor Pedro Pablo Elizondo destacó que la Prelatura de Cancún Chetumal se ha puesto a la vanguardia entre las diócesis y arquidiócesis del país, a través de la creación de la primera app para teléfono celular llamada “Jesús Conmigo”.

En ella, explicó Monseñor, se encuentra un cúmulo de contenido de la Prelatura, el Evangelio, música e información de todas las parroquias.

La app Jesús Conmigo, de la Prelatura de Cancún Chetumal contiene toda la información de las parroquias bajo el obispado de Monseñor Elizondo

“Realmente es una idea muy buena, porque realmente somos pioneros en eso, no hay otras diócesis que lo tengan, y nos están preguntando de la Arquidiócesis de México, porque es una aplicación.

“Está todo lo que quieran saber de las misas, de las iglesias, pero al mismo tiempo, el Evangelio, los comentarios, música, el directorio de todas las parroquias; es prácticamente todo lo que se quiere saber sobre la Iglesia ahí lo encuentran, artículos, video, tú la bajas y ahí tienes todo”, afirmó.

Agregó que incluso, los seminaristas ya vienen con esa inercia, pues pasan todo el día en el celular.

“Estamos un poco a la vanguardia de estos medios, y los jóvenes están ahí; puedes encontrar las cosas de Dios y encontrar buenas predicaciones, muy actualizadas, muy para los jóvenes, es una gran bendición, hay que usarla”, exhortó.

500 años de la primera Misa

Elizondo recordó que la Península de Yucatán siempre ha estado a la vanguardia en cuestiones religiosas, pues en Cozumel se realizó la primera Misa documentada en América.

Recordó la celebración que se hizo en la iglesia de Santa Cruz de Cuzamil y el Congreso Eucarístico, cuya celebración fue muy similar esa primera misa.

En Cozumel se conmemoraron los 500 años de la primera Misa documentada en América

“Cuando llegan los soldados, se ponen en pie de guerra para defenderse de los indios, y ven que están en una ceremonia, en un culto maya, entonces se quedan todos viendo, asistiendo a la ceremonia maya.

“Y una vez que terminan ellos, entonces ya suben y ponen el estandarte en la pirámide, y se dijo Misa, y mientras estuvieron diciendo la Misa, los indígenas, los mayas los tatiches, y el sacerdote maya estuvieron asistiendo a la Misa”, explicó.

Esto permitió que en la conmemoración de los 500 años de dicha celebración, evocara esa acción de respeto y tolerancia, que se escenificó en el mismo sitio donde ocurrió hace 500 años.

“(Hoy es necesario) compartir, respetar, ser tolerantes, ser respetuosos de la religión de los demás”, aseveró.

Iglesia activa

Además de las actividades propias del Encuentro Mariano, la Iglesia Católica de Cancún Chetumal tiene preparados los siguientes eventos

Feria del Seminario

Fecha: 27 de Octubre

Sede: Seminario de Cancún

Juegos, participación ciudadana y una celebración organizada por los seminaristas, que tiene como objetivo que la gente conozca el Seminario y se agradezca su contribución a las obras de sus instalaciones.

Misa de Ministerios

Fecha: 24 de octubre

Sede: Catedral de Cancún

En el marco de la celebración a Monseñor Rafael Guízar y Valencia, se realizará una Misa de ministerios, donde los seminaristas avanzados reciben su acolitado y su lectorado, y ya están listos para el diaconado y para el presbieterado.