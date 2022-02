Construcción de la Catedral en Cancún costará 13 millones de pesos

En rueda de prensa, la Diócesis Cancún - Chetumal dio detalles de la construcción de la catedral de la Santa Cruz y la Santísima Trinidad en Cancún, ubicado en la Supermanzana 31, manzana 1, lote 2, donde recalcaron que no es una remodelación, sino la continuación de culminación de la obra, ya que no modificarán la infraestructura, ni cimiento del mismo, es decir, solo añadirán unos detalles.

De acuerdo con el vocero de la Diócesis, el Padre Mario González, por mandato de Monseñor, Pedro Pablo Elizondo, no afectarán al medio ambiente y la vegetación que existe hoy día en el Ombligo Verde, sino todo lo contrario, buscarán además darle a la catedral el simbolismo que se merece, al ser la sede de Quintana Roo.

“El proyecto ya cuenta con el permiso, cuando a nosotros nos dieron la primera etapa de construcción, esto que haremos es una intervención, no una remodelación, no una demolición, no se impactará áreas nuevas, es un incentivo arquitectónico”, dijo el Padre.

Recalcó que actualmente la catedral tiene un aforo de 300 a 400 personas, sin embargo, con esta intervención de construcción aumentará a casi 600, detalló que el estimado de inversión total de las seis etapas será de 13 millones de pesos, aproximadamente, por ello realizarán una campaña para recolectar fondos.

“Pronto comenzará la campaña “Quiero que me construyen mi casita sagrada” para que sea posible terminar todas las etapas, es decir, no solo la iglesia con los recursos invertirá en la construcción, sino también todas y todos los fieles, así como cualquier otra persona que tenga una empresa y quiera contribuir, ya que será una catedral para todos y para la sociedad”, añadió.

Terminó diciendo, que el primer martillazo para inicio de construcción será dentro de tres meses y ochenta días, es decir, a mediados o finales del mes de mayo; “confiando en la divina providencia, calculamos que en ese tiempo arrancamos con la construcción y también lo daremos a conocer”, concluyó.

