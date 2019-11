Constata Mara Lezama últimos detalles en pavimentación de la Sm. 96

Durante un recorrido de supervisión, la Presidente Municipal, Mara Lezama, anunció que la obra de pavimentación en la Supermanzana 96, que por 28 años no se había realizado, está por concluir sus 19 mil metros cuadrados de meta, al tener un avance de 99 por ciento y está próxima a entregarse a los vecinos de la zona.

“Esta obra inició el pasado mes de agosto y prácticamente está terminada. La inversión es de cerca de 10 millones de pesos, beneficiando directamente a cerca de ocho mil personas que radican en la zona”, dijo.

Mara Lezama reiteró a los vecinos que la saludaron durante el trayecto, que el Ayuntamiento de Benito Juárez se ha asegurado que se emplearán materiales adecuados, con especificaciones técnicas para el clima y la carga vehicular, garantizando la durabilidad de la obra.

“Hemos rehabilitado más de 75 mil metros cuadrados de vialidades con trabajos de bacheo. Estas acciones aportan para que los benitojuarenses cuenten con mejor infraestructura y servicios, porque Cancún es tierra de todos”, expresó y destacó que en los proyectos de obra pública se han atendido otras arterias principales como la avenida Revolución, Del Sol, Jade y Las Palmas, entre otras, desde el inicio de la administración a la fecha.

Recordó que con base en el eje de Desarrollo Sostenible, del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, la renovación de la infraestructura urbana se emprende para garantizar la movilidad de los ciudadanos, mejorar su calidad de vida y generar bienestar al acabar con la terracería que antes tenían sus calles interiores.

“El compromiso es trabajar 24/7 no podemos descansar porque Cancún no descansa, pregúntenle al trabajador de la construcción, al ayudante de cocina de los hoteles, a la camarista, al transportista que los lleva a sus trabajos, no se descansa. Cancún tiene una inercia de trabajar, trabajar y trabajar y nosotros como gobierno debemos estar a la altura de ustedes, que han hecho de este destino turístico el más importante de México y uno de los más destacados del mundo”, expresó.

Al respecto, el secretario de Obras Públicas y Servicios, Ricardo Archundia Sánchez, recordó que esta obra fue emprendida con recurso federal del 2019 proveniente del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), por lo que se debe acreditar su término en el presente ejercicio fiscal que cierra por ley en diciembre.

Detalló que el proceso de avance fue desde la escarificación de todo el material existente para colocar el nuevo asfalto en las calles interiores 18, 20, 22 y 24, así como a las perpendiculares 117 y 119, que conforman la nueva vialidad.