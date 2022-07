Considera Miguel Borge necesaria la salida de Alito Moreno del PRI

Con la intención de buscar y promover cambios que permitan al PRI su reposicionamiento político y, recuperar la confianza de los ciudadanos, el ex gobernador de Quintana Roo, Miguel Borge Martín consideró prudente la salida del líder nacional del partido, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas a la brevedad.

En la reunión estuvieron presentes otros ex dirigentes del PRI, como el ex presidente estatal del PRI, ex diputado local y ex presidente municipal de Othón P. Blanco, Javier Díaz Carbajal; el ex secretario de planeación y ex director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Iván Hernández Pacheco y el ex dirigente estatal del Movimiento Territorial (MT), Carlos Castilla Sánchez, quienes manifestaron que el PRI puede recuperarse aun cuando muchos piensen y lo califiquen como un cadáver político.

Ex dirigentes del PRI, junto con el ex gobernador Miguel Borge Martín aseguran que la salida del líder nacional del tricolor, Alejandro "Alito" Moreno debe darse para iniciar la recostrucción del partido

Los ex dirigentes del PRI y el ex gobernador Borge Marín, señalaron que la primera reunión fue organizada en Chetumal, capital del estado, “porque esta es la capital política de Quintana Roo·, pero en el encuentro se delimitaron estrategias a implementar en busca de hacer de la entidad, un estado próspero".

Los priístas reconocieron que la recuperación política del tricolor, será lenta, sin embargo manifestaron su confianza en que con la incorporación de liderazgos frescos y de gente que no tenga “cola que les pisen” se podrá avanzar de manera eficiente y recuperar la confianza de los ciudadanos.

“Ya no necesitamos a gente que tengan una enorme “cola” como la que trae el dirigente nacional Alejandro “Alito” Moreno, este será un factor primordial para que puedan recuperar la preferencia y el apoyo de los quintanarroenses”, mencionó Borge Martín tras lamentar los pobres resultados del PRI en el pasado proceso electoral.

Los priistas mencionaron que, el primer paso que darán será el cambio inminente y, lo más rápido posible de la actual dirigencia nacional que mucho daño le hace a la Institución, convencidos dijeron de iniciar el proceso de reconstrucción a través del diálogo y la unidad que permitirá un escenario que haga contrapeso al nuevo gobierno.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!