Consejo Hotelero del Caribe, recibirá a afectados de Holbox en hoteles de Cancún

El nuevo Consejo Hotelero del Caribe (CHC), conformada por todas las asociaciones de hoteles de Quintana Roo fijó su postura respecto a los siniestros ocurridos en Holbox durante la madrugada de este martes, Jesús Almaguer uno de los concejales del CHC señaló la solidaridad con los afectados y anunció la reubicación de los turistas afectados.

“Entendemos que fue un corto circuito, fue algo totalmente fortuito, que no se puede evitar por los materiales del hotel y del hotel contiguo pues se propagó un incendio, afortunadamente se logró controlar no hubo pérdidas humanas ni afectaciones a ninguna persona lo cual es positivo, se reaccionó bien porte del municipio de Holbox y por parte del gobierno del Estado”, señaló Jesús Almaguer.

El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, forma parte del Consejo Hotelero del Caribe y señaló que la reacción del gobierno del estado fue la correcta al ser rápida.

“Se de primera mano que allá está la gobernadora Mara Lezama, encabezando las acciones del gobierno del estado y Protección Civil y pues dentro de todo hay que recatar la reacción pronta de las autoridades para solucionar el problema”.

Hoteles solidarios

Tras el incendió que se realizó en Holbox en donde se consumieron los hoteles Tortugas y Mawimbi los hoteleros de Quintana Roo se han solidarizado y han decidido actuar pues muchos de los turistas hospedados se quedaron sin habitación tras el siniestro.

“Se están evacuando a los turistas que pues obvias razones se quedan sin alojamiento quizás algunos se reacomoden allí mismo (Holbox), los que no se puedan o los que se tengan que ir, se vendrán a Cancún y estamos buscando con la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres y la empatía con los hoteles del centro para que se queden una noche y que posteriormente salgan a su destino de origen”.

Los hoteleros entienden que el destino es muy importante y por ende las acciones que se tomen se reflejarán en un futuro, tan solo Cancún tiene una tasa del 52 por ciento de retorno en sus visitantes.

“Definitivamente si en algo nos hemos caracterizado en el estado es en ser solidarios y empáticos con la gente cuando se encuentran en problemas, ya nos pasó con el Covid-19, pasó con el tema de la guerra de Ucrania y Rusia y pues esta no va a ser la excepción”.

Actualmente el estado tiene buenos números de ocupación y se encuentra en un buen momento a punto de entrar a temporada alta.

“El destino está muy bien, tenemos muy buena ocupación, no tenemos grandes inquietudes sobre este incidente en particular y le repito lo importante es que ya pasó y la rapidez de la reacción de las autoridades, primero para sofocar el incendio y segundo pero no menos importante atender a los afectados”.

El problema de las Islas

Jesús Almaguer señaló que justamente en una reunión con las autoridades turísticas federales y del estado hablaban de la marginación que existe en las Islas de Quintan Roo por la ubicación geográfica y acceso.

“Es importante, nada más ayer hablábamos con el Secretario de Turismo Federal y con la Gobernadora y el Secretario de Turismo Estatal pues Fernando Beristáin el presidente de la Asociación de Hoteles de Cozumel hablaba sobre la problemática de las islas, por la ubicación geográficamente han sido discriminadas”.

El tema del apoyo a la isla es algo que Mara Lezama había expresado y por ende el lider hotelero cree que a partir del siniestro se beneficiará a Holbox.

“Ella coincidía y hablaba de la necesidad de instalar pues unidades de apoyo, hospitalarias de trámite y esto viene desgraciadamente a corroborar que en efecto hacen falta instalaciones, se requiere de una planta de bomberos equipada y si lo prometió la gobernadora estoy seguro que se va a cumplir”.

Cancún preparado contra incendios

En el caso de Cancún, a pesar de que la zona hotelera se encuentra en una isla, hay suficiente abastecimiento de equipo de bomberos además de una constante capacitación en cada uno de los hoteles como parte de los protocolos.

“Todos los hoteles cuentan con el equipo contra incendios y con los protocolos necesarios, es parte de los requerimientos para obtener la licencia de funcionamiento, Protección Civil realiza constantes inspecciones y de hecho realizamos simulacros periódicamente para estar preparados para este tipo de incidentes que Dios no lo quiera se presenten en cualquier lugar”.

También quiso reconocer los trabajos efectuados tras darse a conocer el siniestro en la isla pues los calificó de oportunos.

“Reconocer al gobierno del estado en este tema, hemos estado colaborando con ellos contactando los cónsules para tranquilizarlos y darle la certeza de que se están atendiendo a sus connacionales y bueno con el apoyo de los hoteles del centro para hospedar a los turistas que requieran de una noche para después seguir a su lugar de origen”.

