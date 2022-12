Consejeros del Ieqroo inconformes por recorte de 40 mdp

La reducción presupuestal de 42 millones de pesos a los egreso del 2023 al Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), afectará severamente la operatividad y, el impulso de la cultura cívica del órgano electoral, coincidieron integrantes del Consejo General del organismo durante una sesión extraordinaria en la que se analizó lo aprobado por la XVII Legislatura.

En la reunión que se llevó al cabo en modo presencial y en línea, se analizó el Decreto 38 que dio paso al presupuesto de egreso del Ieqroo para el 2023, y en el que inicialmente se habían programado gastos hasta por 232 millones de pesos y, al final solo se autorizaron 190 millones de pesos y se recortaron partidas importantes.

La consejera electoral, María Salome Medina Montaño al hacer uso de la voz en la Sesión extraordinaria del Ieqroo, indicó que los recortes propuestos por los legisladores, dejaron prácticamente sin recursos actividades de capacitación, impulso democrático y participación cívica lo que aleja a la democracia de los quintanarroenses.

Por su parte, la también consejera electoral, Claudia Ávila Graham, lamentó que, “sólo se hayan destinado 122 pesos para privilegiar la educación cívica y se redujo el presupuesto para estas actividades en todo el estado; "no estoy de acuerdo con el recorte, no me parece dejar a actividades con tan pocos recursos”, refirió.