Conjuntivitis imparable, restauranteros acusan ausentismo Ariel Velázquez / La Verdad Noticias. La extitular de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Kit Bing Wong, precisó que existe desabasto de medicamento contra la conjuntivitis en el Sector Salud, por lo que los empleados tienen que faltar hasta dos semanas para sanar. Señaló que un 20% de los meseros, cocineros y demás empleados de esta industria no está trabajando por este padecimiento, por lo que hizo un exhorto a las autoridades médicas a que realmente cumplan con su trabajo. Expresó en entrevista que incluso ella, quien tiene nueve restaurantes, tiene que pagar dobles turnos o turnos y medio ante el ausentismo de personal por esta enfermedad, además de que prefiere que falten a laborar a que sea un foco de contagio. En entrevista, donde presentó la "temporada de pato pekinés, mongol y cantonés", manifestó que el desabasto de medicamentos es real, no solo en el Sector Salud, sino en todas las farmacias, por lo que tienen que realizar pedidos fuera de la entidad y esperar a que llegue el envío. Reiteró que esta situación es preocupante, ya que ella como empresaria, lo mismo que otros de los agremiados a la Canirac, religiosamente pagan sus cuotas al Seguro Social con la finalidad de que los empleados cuenten con el servicio médico y las medicinas. Asimismo, reiteró que los restaurantes de la cadena Hong Kong tienen estrictas medidas sanitarias y de protección civil, por lo que no es arriesgado asistir a ellos.

