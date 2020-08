Congreso investigará negocio con sargazo en Solidaridad

El Congreso de Quintana Roo pedirá la intervención de la Auditoría Superior del Estado y de la Auditoría Superior de la Federación, para investigar por qué la alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristain, contrató a la empresa Manufacturas Industriales DP, tras haber sido rechazada en dos licitaciones.

“Vamos a pedir la intervención de la Auditoría Superior del Estado y de la Auditoría Superior de la Federación”, advirtió el diputado por Movimiento Ciudadano, José Luis Acosta Toledo.

Expresó que la contratación, además de haber sido realizada por adjudicación directa, lo cual parece ser ya una mala costumbre de los gobiernos de Morena y la Cuarta Transformación, se usaron fondos federales, por lo que se debe investigar la posible comisión de un delito.

“Es un delito que tiene que ser investigado, porque no pueden ellos hacer ese tipo de adjudicaciones directas, aunque el gobierno federal, tramposamente, también el 85% de sus compras las ha hecho vía adjudicación directa”, expresó Toledo en entrevista.

La Verdad publicó que la alcaldesa Beristain contrató a la empresa Manufacturas Industriales DP para el retiro del sargazo, pese a haber sido rechazada en dos licitaciones previas, aunque finalmente recibió los mismos contratos, pero por adjudicación directa.

Sin embargo, la empresa se ha visto rebasada y no ha cumplido con el retiro de la macro alga, lo que provocó que desde el 23 de julio, tres de las playas de Playa del Carmen fueran las primeras en ser colocadas en semáforo rojo por la Red de Monitoreo de Sargazo, por su excesiva acumulación de sargazo.

Otros legisladores coincidieron en la necesidad de que investigue el tema la Auditoría Superior del Estado.

“En dado caso de comprobarse las irregularidades que se comentan, yo como integrante de la comisión especial para atender el tema del sargazo, solicitaría un informe y en todo caso la intervención de la propia Auditoría Superior del Estado”, comentó Carlos Hernández Blanco, legislador del PRI.

El congresista pidió analizar a detalle los documentos publicados por La Verdad, primero los de las dos licitaciones donde se rechazó a Manufacturas Industriales DP, y luego los dos en los que el Gobierno municipal le adjudica directamente los contratos, además de vigilar la correcta aplicación de recursos.

“De por sí están escasos (los recursos) por la pandemia y encima se mal aplican, pues hay un doble efecto ahí”, agregó Hernández, “yo creo que hoy tenemos que apostarle a la correcta aplicación de los recursos”.

El presidente de la comisión antisargazo del Congreso, José Guillén, advirtió que la alcaldesa podría haberse hecho un daño a sí misma, pues el contratar a una empresa que ya había sido rechazada, está afectando la atención al arribo del sargazo.

“No conozco el tema a fondo, pero vamos a investigar sobre eso”, afirmó Guillén, tras conocer que Manufacturas Industriales DP primero fue rechazada y luego contratada, vía adjudicación directa.

“(Beristain) se hizo harakiri nada más; en el contexto en el que me lo pones, yo creo que debe haber algo ahí, porque no es normal que si no votaste por eso en dos ocasiones y luego siempre sí es la mejor opción, está algo raro”, consideró.

Por ello, advirtió, el Congreso debe investigar la forma en que se otorgaron los contratos a Manufacturas Industriales DP.

Aunque La Verdad buscó a Reyna Durán, Eduardo Martínez Arcila y José Luis Acosta Toledo, al cierre de esta edición no accedieron a la entrevista.

Buscan inclusión en Consejo Técnico Asesor

Por otro lado, y ante el grave problema que enfrentan los municipios costeros de Quintana Roo por el sargazo, el Congreso de Quintana Roo ha pedido sumarse al plan de acción, pero al momento no han sido considerados.

“Ya le hemos turnado los documentos, porque ya somos un grupo de trabajo, ya somos una comisión con la vida jurídica que tiene que tener, ya fue votada en pleno, para que nos integren al Consejo Técnico Asesor sobre el sargazo, para poder tener un panorama claro, porque es notorio que están siendo sobrepasados por el tema del sargazo”, expresó Guillén.

El sargazo, agregó, es un problema que preocupa mucho al estado, a los empresarios y a la misma Legislatura, que por eso creó la comisión para atención al sargazo, y aseveró que hasta un diputado tiene unas barreras antisargazo para entregar donde más se necesiten, pero no han recibido respuesta.

“Sí, tenemos unas barreras antisargazo que le donaron a un diputado; sería ideal, porque vas a conocer cuáles son los municipios con mayor carencia o los más necesitados, pero sí ellos no abren la puerta para que la comisión se involucre en el tema, cada quién va a jalar por su lado.

“Entonces, nosotros como legislativo nos han donado estas barreras y qué mejor si sabemos a qué municipio la podemos donar, dónde está la deficiencia; por ejemplo, Mahahual está muy fuerte el tema, Cancún también, yo me he dado cuenta en las playas”, expresó.

Búsqueda de recursos

El diputado Guillén indicó que como comisión están buscando los mecanismos para poder legislar y hasta buscar con el Congreso de la Unión la gestión de más recursos para atender el tema, pues el turismo es vital para Quintana Roo.

Incluso, reveló que pese a la pandemia del coronavirus, que ha concentrado recursos y esfuerzos, es necesario y posible, conciliar con el Gobierno de Quintana Roo la reasignación de fondos para atender de manera más eficientes el embate del sargazo.

“Créeme que nuestra única intención es ayudar, aportar, no vamos a llegar a criticar; lo haremos si están haciendo más las cosas, constructivamente y de manera propositiva”, ofreció.

Aporte legislativo

Estas son las acciones que los diputados de la comisión para el sargazo de la 16 Legislatura de Quintana Roo proponen para sumar a la atención del problema

1. Coordinar las reuniones de trabajo con el Consejo Técnico Asesor sobre el sargazo que tiene el Gobierno del Estado para conocer cuáles son las deficiencias legislativas que han identificado como obstáculo, o las áreas de oportunidad donde legislativamente podemos participar para elaborar las reformas que tengamos que elaborar y garantizar la participación y la coordinación de los tres órdenes de gobierno desde nuestra trinchera.

2. Exponer ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la problemática, las estrategias implementadas, la insuficiencia de recursos, para la atención eficaz del sargazo, que ahorita está rebasando la capacidad de las estrategias que hay para batallar contra esa alga.