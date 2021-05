Confrontan candidatos propuestas y corrupción en Cancún

Más allá de las propuestas, el debate en Benito Juárez puso en entredicho el trabajo de la actual administración, en la que incluso el candidato a presidente municipal de Fuerza Por México, Issac Janix, denunció ante la Fiscalía a la candidata a la reelección por Morena, Mara Lezama, por presunto enriquecimiento inexplicable.

El debate se centró en señalamientos a la actual administración, desde la ineficiencia operativa, la injerencia y permanencia de militantes del Partido Verde, aliado de Morena y el PT, para hacer negocios desde el gobierno, y la propuesta de poner orden a la corrupción municipal.

Los seis candidatos a la alcaldía de Benito Juárez se presentaron al debate del Ieqroo

Pero quien realizó el señalamiento más fuerte que Janix, quien presentó pruebas del presunto enriquecimiento inexplicable de Lezama, mostrando dos facturas de la compra de dos autos de lujo, así como la injerencia del líder moral del PVEM, Jorge Emilio González, para desde la alcaldía, perpetuar sus negocios al amparo del presupuesto municipal.

“A mi no me gusta que me llamen mentiroso”, dijo tajante Janix, “aquí están las facturas de dos vehículos Mercedes Benz que suman 2 millones de pesos, y que se obtuvieron de la noche a la mañana.

“El que acusa tiene que presentar pruebas, y es por eso que el día de hoy, hace unas horas, presentamos una denuncia penal ante la fiscalía en contra de Mara Lezama, y mi compromiso es meterla y a ella y a Jorge Emilio González, quien es su patrón, a la cárcel. Aquí están las pruebas que se presentaron el día de hoy, así es como se combate la corrupción”, afirmó.

Jesús Pool Moo, de la alianza Va por México, del PAN-PRD-CQ, también criticó el dispendio de recursos del gobierno de Lezama en publicidad, por encima, incluso, de la obra pública que tanta falta hace a los cancunenses, además de los negocios del Partido Verde.

“Hoy sabemos que el gobierno de Cancún está integrado por funcionarios y exfuncionarios del Partido Verde de la administración anterior que están siendo acusados de despojo y que le están quitando patrimonio a muchas familias de Benito Juárez”, señaló Pool Moo, quien dijo que creará una dependencia para frenar los despojos de viviendas orquestados desde el gobierno de Lezama.

Insistió en que es necesario destinar más dinero a obras que en la imagen de la alcaldesa.

“Es de verdad inconcebible que tengan un presupuesto que está más alto en promoción; queremos amantes de la humanidad, no de la publicidad, porque es más en promoción que en obra pública que se debe de ejercer”, lamentó.

Lezama tuvo que salir al quite de las acusaciones, donde se revivió el tema de la adquisición de una residencia en Puerto Cancún, una de las zonas más exclusivas de Benito Juárez, y aseveró que su residencia sigue siendo la misma desde hace varios años.

“No existe una casa blanca, vivo desde hace 14 años en la misma casa, es mi hogar, estas son mis escritas, están aquí están en el Registro Público de la Propiedad y están en mi 3de3, y por cierto, no es blanca, es color arena”, afirmó, tras centrar su propuesta en consolidar a la 4T en Cancún.

Despunte económico

Más allá de los ataques, el abanderado del PRI, Jorge Rodríguez, centró su debate en la propuesta económica, para sacar a Cancún del bache en que quedó sumido por la inacción del gobierno y el covid-19.

“No cerremos los ojos, se perdieron más de 100 mil fuentes de empleo en nuestra ciudad y no hubo una respuesta articulada para reactivar nuestra economía”, agregó, tras ofrecer apoyos económicos, además de impulsar la simplificación de trámites y permisos municipales y regular a los vendedores ambulantes.

El tema también fue abordado por Carlos Balmaceda Ostos, de RSP, quien dijo que se reforzaría la atracción de capitales y se creará una agencia municipal de proyectos estratégicos, que genere recursos propios e incluyendo proyectos que demanda la ciudadan`ía.

“Con esta propuesta generaremos empleo, crecimiento económico, y como diría Carlos Slim, inversiones masivas; lo que justifica una mejora regulatoria, se regularizarán las zonas irregulares, que generará ingresos propios al ayuntamiento que dejara de depender de recursos federales”, advirtió.

Participación ciudadana

Como candidato independiente, Érick Daniel Estrella Matos, afirmó que urge que la sociedad tome acción en las decisiones del gobierno, y rechazó la ampliación de la burocracia creando nuevas direcciones e institutos.

“El crear institutos o crear otras áreas, direcciones, creo que nos mienten otra vez, porque ya están creadas, solo tenemos que reforzarlas, y regular y y mejorar las leyes para que sean amables y justas”, advirtió.

Finalmente, Lupita Alcocer, del Partido Encuentro Solidario, pugnó por rescatar los valores y procurar una participación ciudadana más directa en las acciones de gobierno, ante el abandono y agresión que desde el gobierno se hace a Cancún.

“Es importante que cada ciudadano tome su papel para que empiece trabajar desde el mismo; es importante hablar que Cancún es una joya mundial y que no está siendo valorada, está lastimada y con este tipo de situaciones, agredida”, finalizó.

