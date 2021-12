Confirman presunta corrupción en COFEPRIS de Quintana Roo.

Aunque la versión había sido negada por el propio Miguel Pino Murillo, la titular de la Comisión de Operación Sanitaria de la COFERPRIS, Bertha Alcalde Luján, confirmó que en septiembre pasado sí recibieron denuncias por presuntos actos de corrupción en el organismo en Quintana Roo.

Detalló que las denuncias fueron porque verificadores de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en la entidad, supuestamente cobraban “mordidas” a laboratorios dedicados a realizar pruebas de detección de COVID-19.

Por ello, según dijo, el 8 de octubre se retiró a Quintana Roo las facultades de verificación y autorización sanitaria, hecho que nunca antes se había realizado en la historia de la COFEPRIS.

Hay que señalar, como oportunamente ha informado La Verdad Noticias, el ahora exdirector estatal de la COFEPRIS, Miguel Pino Murillo, ha negado, en al menos un par de ocasiones, que sea objeto de alguna investigación por parte de instancias centrales.

Incluso, ha insistido en que su renuncia como titular del organismo en la entidad fue por cuestiones de salud, ya que se sometió a una intervención quirúrgica, y no por ser parte de alguna indagatoria relacionada con presuntos actos de corrupción.

Sin embargo, Bertha Alcalde afirmó que en noviembre pasado ordenó una auditoría por los presuntos actos de corrupción denunciado en Quintana Roo.

Y es que, según especificó, recibieron denuncias de laboratorios dedicados a realizar pruebas COVID en hoteles, aeropuerto y otros establecimientos, a cuyos propietarios exigían recursos para permitirles operar.

Indicó que, al tratarse Quintana Roo de un estado con destinos turísticos, genera muchos ingresos y por lo tanto resulta bastante atractivo para funcionarios corruptos.

Nosotros lo que hicimos de manera inmediata, sin esperar a ver que la Secretaría de Función Pública ni la Fiscalía General de la República hicieran una investigación más a fondo, fue realizar algo que no se había hecho nunca, no es algo muy común, pero que era necesario: quitarle las atribuciones al estado para verificar lo que tiene que ver con salud.

La Comisionada de Operación Sanitaria de la COFEPRIS no detalló aspectos de la investigación para no entorpecer los resultados, pero adelantó que sí cuentan con información de irregularidades en el Estado y que la Fiscalía ya las investiga.

Detalló que se encuentra en curso una auditoría y la revisión de la documentación en la COFEPRIS de Quintana Roo, al tiempo que señaló que se realizó la destitución del entonces titular, Miguel Pino.

Se tomaron acciones, se destituyó al titular, aunque se enmarcó en un contexto distinto, no sabemos los detalles, se dejó una encargada (Andira Aracely García Candelario) que sabemos ahora ya no está.

Por cierto, afirmó que la información relacionada con las acusaciones de presunta corrupción se compartió con la Secretaría de Salud, con el propio gobernador Carlos Joaquín González, aunque dejó en claro que desconocen los motivos locales de la destitución de Miguel Pino.

No sabemos al final los motivos por qué lo destituyeron o más bien le pidieron a esta persona que no se encargara en ese momento. Sabemos que ya no está, se nombró a alguien más que también sabemos ya no está, ignoramos los motivos. Estamos trabajando muy de cerca con Quintana Roo para ver qué se hace.