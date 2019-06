Confirman mortandad de especies en Quintana Roo por sargazo

El sargazo ha afectado el ecosistema en Puerto Morelos y zonas de la Riviera Maya.

Tras darse a conocer que por los menos 78 especies de fauna, entre peces y crustáceos, murieron debido a la descomposición del sargazo en el 2018, este año el fenómeno se repite con mayor intensidad en Quintana Roo debido a los recales masivos.

En entrevista, una de las autoras del reporte publicado en la revista “Marine Pollution Bulletin”, la bióloga Maricarmen García explicó que el sargazo es un fenómeno que debe ser atendido por todos porque si se descompone en el mar o tierra afecta especies.

Los peces morenas, que habitan en zonas de arrecifes coralinos, es una de las especies víctimas del sargazo.

“Básicamente el substrato está dañando al fondo de arena donde hay organismos como erizos, estrellas de mar que mueren, y si se llega a acumular el sargazo y no hay corriente, muchas especies mueren al quedar atrapadas en sistemas sin oxígeno”, explicó.

Barreras antisargazo a prueba

Respecto a las barreras antisargazo colocadas en sitios como las playas de Solidaridad enfatizó que estas son preventivas, y que tienen que ir acompañadas con algún tipo de dispositivo que elimine el sargazo del agua, ya sea con bandas que atrapen el alga y lo lleven a los camiones hasta su disposición final o bien en embarcaciones sargaceras.

“Quien ponga una barrera tiene que saber cómo va a eliminar el sargazo que quede atrapado dentro y fuera; sobre las barreras, estas deben tener un faldón de por lo menos 50 centímetros para que el sargazo descompuesto o el que se hunda no se vaya para dentro, pero tiene que ver mucho con el mantenimiento diario y con la forma de llegada del sargazo”, mencionó la especialista de la Conanp.

Alertó que si el sargazo llega continuo entonces es necesario revisar la barrera diariamente y retirar el alga. “¿Qué debemos hacer? Número uno actuar de manera coordinada, no independientemente cada hotel y ver la conformación costera”, recomendó.

Dijo que es necesario trabajar coordinadamente sobre todo en las bahías, que es donde se aloja más. “Primero retirarlo del agua, ya sería tener embarcaciones en altamar retirando el sargazo y tratándolo para darle un valor económico”, reconoció.

Al sargazo, mencionó, hay que verlo como si fuera un recurso pesquero, como una langosta que si se deja asolear se descompone y será un problema porque si alguien se la come hasta se puede morir, pero si se conserva fresca va a ser mejor.

Exhortan a bañistas a no meterse al mar con bloqueador, porque eso está debilitando al arrecife y está asociado con el mal manejo del agua y lo que provoca el sargazo.

“Lo que necesitamos es un marco jurídico o bien una norma oficial de sargazo y que tanto la Semarnat y la Conapesca la promuevan porque esta es una contingencia ambiental y con eso nos permite más laxamente poder capturar el sargazo vivo”, señaló.

Reconoció que hoy en día un trámite para pescar el sargazo en altamar tarda mucho, hasta cuatro meses para obtener el permiso para sacar sargazo, por eso llamó a la Federación a actuar coordinadamente.

¿Cuánto tiempo tarda en descomponerse el sargazo?

Durante la entrevista, Maricarmen García explicó que hay muchos factores, por ejemplo el calor, lo que lleva a la descomposición en doce horas, pero para utilidad, que no pasen más de tres horas fresco, recomendó.

“Si lo vas a procesar hay que darle un valor, porque es como la basura, nadie la quiere sacar y todos la generamos (...) hay que verlo como un problema de todos, como un desafío en el que todos tenemos que ayudar, entonces, en doce horas se descompone y produce ácido sulfhídrico, un agente externo y que puede ser tóxico para muchas especies”, agregó.

¿Cuál es el récord del grosor de la capa de sargazo?

“Depende mucho de las corrientes, si son aguas estancadas el sargazo se va acumulando y con más nutrientes, el tejido de sargazo va creciendo hasta hacerse muy denso por lo que es difícil que se rompa con el viento y el oleaje o las corrientes, pero estamos aprendiendo, las islas que han llegado a la costa de Puerto Morelos son menores, pero si estuvieran siempre unidas sería más fácil poder controlarlas, aquí el problema es que se dispersan”, dijo.

¿Qué tipo de especies son las más afectadas por el sargazo?

“Las más afectadas son aquellas especies que viven muy asociadas al fondo marino, como las morenas; los peces dorados, los pelágicos que van corriendo son los menos susceptibles, pero sí ya encontramos especies que murieron porque la corriente ya no dejó pasar agua fría con oxígeno”.

Durante la entrevista, la especialista llamó a los extranjeros y locales a no meterse al mar con bloqueador, porque eso está debilitando al arrecife y está asociado con el mal manejo del agua y lo que provoca el sargazo. Ahorita nuestro arrecife está enfermo y pues sí decirle a la gente que no use bloqueador, que se meta con manga larga de tela, principalmente.

Peces y crustáceos, las principales víctimas

La descomposición del sargazo que recaló masivamente en las costas del Caribe Mexicano durante el 2018, provocó la muerte de al menos 78 especies, principalmente peces y crustáceos.

De acuerdo al reporte publicado por la "Marine Pollution Bulletin", una revista científica internacional, de las 78 especies marinas muertas el 59% fueron peces; 28% crustáceos; 5% equinodermos; 4% moluscos; y 4% Policleto.

La arribazón de sargazo ha provocado la muerte de al menos 78 especies en las costas de Quintana Roo

La Doctora, Rosa Rodríguez, quien coordinó el informe, destacó el impacto del recale masivo de sargazo en los organismos marinos, en el Caribe Mexicano.

Señaló que en sitios como Puerto Morelos, Mahahual e Xcalak, peces, pepinos de mar, erizos y cangrejos figuran en la lista de especies muertas con mayor frecuencia de forma individual, en pequeñas cantidades o masivamente.

Rodríguez indicó que sólo se registró el número de especies, pero no de individuos, pues no fue posible realizar un censo de cuántos organismos han muerto a causa del fenómeno.